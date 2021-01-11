ГИБДД проведет внеплановые рейды на дорогах ЯНАО

С начала 2021 года жертвами ДТП в ЯНАО стали четыре человека Фото: сайт УГИБДД по ЯНАО

В связи с ростом на Ямале числа ДТП со смертельным исходом Госавтоинспекция намерена провести дополнительные внеплановые рейды и профилактические мероприятия, сообщил URA.RU заместитель начальника отдела УГИБДД по ЯНАО Максим Собянин. Особое внимание при этом будет уделяться Новому Уренгою и Ноябрьску, где были зарегистрированы аварии, унесшие жизни людей.

«Однозначно мероприятия будут планироваться исходя из анализа совершения дорожно-транспортных происшествий», — рассказал URA.RU заместитель начальника отдела УГИБДД Максим Собянин. Собеседник подтвердил, что в связи с произошедшими авариями будут организованы дополнительные рейды и увеличено число нарядов, однако более подробную информацию сообщить отказался, сославшись на ее закрытость.

Несмотря на неоднократные призывы полицейских ко всем участникам дорожного движения соблюдать ПДД, с начала года на дорогах ЯНАО жертвами ДТП уже стали четыре человека, в том числе один пешеход. Две смертельные аварии были зарегистрированы в Ноябрьске, две — в Новом Уренгое.

Последняя авария, унесшая жизнь человека, произошла вечером 11 января в Ноябрьске. В результате столкновения погиб пассажир такси — его водителя при выезде со второстепенной дороги отвлек смартфон.

При этом, по информации ведомства, несмотря на рост числа погибших, общее число аварий, зарегистрированных в ЯНАО в праздничные дни, сократилось. По итогам прошлого года в ГИБДД констатировали почти двукратное по сравнению с 2019 годом увеличение числа ДТП со смертельным исходом.