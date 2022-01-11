Силы базы ЦВО в Казахстане привели в режим повышенной готовности

Миротворцы взяли российские военные объекты под свой контроль (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Беспорядки в Казахстане

Силы подразделений Центрального военного округа (ЦВО), дислоцируемых в городе Приозерск Казахстана, приведены в режим повышенной готовности из-за беспорядков в стране. Об этом URA.RU сообщил источник в ЦВО.

«На фоне происходящих в Казахстане событий все силы подразделений ЦВО приведены в режим повышенной готовности. Военные объекты возьмут под свой контроль миротворцы ОДКБ (Организации Договора коллективной безопасности — прим.ред.). Это будет их задачей помимо охраны важных государственных и военных объектов в Алматы», — объяснил инсайдер.

Речь идет о военном подразделении возле полигона для испытаний противоракетного оружия Сары-Шаган. Если сам полигон находится в ведении ракетных войск стратегического назначения России (РВСН) и подчиняется Москве, то база, обеспечивающая деятельность военных, относится к ЦВО. В ее состав входит радиотехнический узел, измерительная станция РВСН, вертолетная эскадрилья, авиационная комендатура и российский военный госпиталь. «Это большой гарнизон, где кроме военных проживают их семьи и трудятся гражданские сотрудники. Подразделения миротворцев возьмут их под свой контроль», — добавил источник.

За комментарием URA.RU обратилось в пресс-службу ЦВО. «Запрашиваемая вами информация с указанием населенного пункта дислокации воинской части Центрального военного округа не может быть предоставлена в силу ограничений, установленных ст. 5 Закона РФ от 21 июля 1993 года № 5485-I «О государственной тайне», — ответили представители пресс-службы.

Беспорядке в Казахстане возникли в начале января после повышения цен на сжиженный газ. Погибли 20 силовиков, в стране зафиксированы акты мародерства. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился за военной помощью к ОДКБ, российские миротворцы уже прибыли в республику. Президент России Владимир Путин сравнил ситуацию в Казахстане с Майданом. Политологи считают, что за протестами в Казахстане могут стоять профессиональные группировки боевиков-исламистов.

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