Путин сравнил беспорядки в Казахстане с Майданом

В Казахстане использовались майданные технологии, заявил Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Беспорядки в Казахстане

В Казахстане использовали те же технологии, что и во время украинских протестов на Майдане в 2014 году. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин. При этом он подчеркнул, что беспорядки в республике были вызваны не стихийными акциями протеста.

«В Казахстане использовались майданные технологии, включая информационную поддержку. Россия понимает, что угроза Казахстану была вызвана не стихийными акциями протеста, а теми, кто взял в руки оружие», — сообщил Владимир Путин в ходе саммита Организации Договора коллективной безопасности, который транслируется на youtube-канале «Хабар 24».

Президент РФ подчеркнул, что Казахстан столкнулся с прямой угрозой государственности. Эти события касаются всех членов ОДКБ, считает Путин. Организации удалось быстро и слаженно принять решения, чтобы не допустить деградации ситуации в стране. По мнению президента РФ, это свидетельствует о том, что многолетняя работа по формированию «целостной системы безопасности государств-участников» дает результат.

Ситуация в Казахстане начала накалятся 2 января. Стихийные акции протеста переросли в столкновения митингующих с полицией и акты мародерства. В результате протестов погибли 20 силовиков. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел режим чрезвычайной ситуации. Он также обратился за военной помощью к ОДКБ. Поддержка миротворцев потребовалась республике для преодоления «террористической угрозы». Ранее МИД Казахстана, что в беспорядках участвовали люди, которые ранее воевали в горячих точках на стороне радикальных исламистов. В республику прибыли военные из России, Беларуси, Армении, Таджикистана и Кыргызстана.

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