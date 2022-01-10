10 января 2022

В свердловские ТЦ планируют вернуть QR-коды. Власти озвучили условия

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Период нерабочих дней .Екатеринбург, тц пассаж, проверка qr-кода
QR-коды будут проверять в торговых центрах, когда они будут испытывать пиковую нагрузку Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Проверку QR-кодов в торговых центрах Свердловской области вернут, но будут требовать документ лишь по выходным. Такой вариант развития событий выдвинул замгубернатора региона Павел Креков на прошедшем онлайн брифинге, посвященном мерам по противодействию COVID-19.

«Вероятнее всего, мы вернемся к пограничному варианту: QR-коды будут проверять в торговых центрах, когда они будут испытывать пиковую нагрузку, когда там будет много людей, например, в выходные. В остальные дни можно будет обходиться без них», — сообщил Креков.

Он также подчеркнул, что однозначно ответить на вопрос об отмене QR-кодов нельзя, поскольку ситуация меняется каждый день. Еще одним условием для возвращения кодов будет ухудшение коронавирусной ситуации в регионе.

Жесткий QR-режим действовал в Свердловской области с 25 октября до 21 декабря. Без электронного кода невозможно было попасть в большинство культурно-досуговых мест: в библиотеки, ТЦ, театры, музеи, кино, а также рестораны и кафе. Отдых от «куаров», так называемые QR-каникулы, объявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев перед Новым годом, до 20 января. Посещать места, где раньше проверяли коды, можно только при наличии маски и соблюдении социальной дистанции. Тем не менее свердловские власти все же рекомендовали отказаться от посещения массовых мест в праздники.

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Проверку QR-кодов в торговых центрах Свердловской области вернут, но будут требовать документ лишь по выходным. Такой вариант развития событий выдвинул замгубернатора региона Павел Креков на прошедшем онлайн брифинге, посвященном мерам по противодействию COVID-19. «Вероятнее всего, мы вернемся к пограничному варианту: QR-коды будут проверять в торговых центрах, когда они будут испытывать пиковую нагрузку, когда там будет много людей, например, в выходные. В остальные дни можно будет обходиться без них», — сообщил Креков. Он также подчеркнул, что однозначно ответить на вопрос об отмене QR-кодов нельзя, поскольку ситуация меняется каждый день. Еще одним условием для возвращения кодов будет ухудшение коронавирусной ситуации в регионе. Жесткий QR-режим действовал в Свердловской области с 25 октября до 21 декабря. Без электронного кода невозможно было попасть в большинство культурно-досуговых мест: в библиотеки, ТЦ, театры, музеи, кино, а также рестораны и кафе. Отдых от «куаров», так называемые QR-каникулы, объявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев перед Новым годом, до 20 января. Посещать места, где раньше проверяли коды, можно только при наличии маски и соблюдении социальной дистанции. Тем не менее свердловские власти все же рекомендовали отказаться от посещения массовых мест в праздники.
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