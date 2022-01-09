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31 декабря 2021
30 декабря 2021

В Тюмени пожарный два года «крышевал» незаконный пансионат. Из-за нарушений в нем погибли люди

© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры пресечения гендиректору
Павел Тигеев может получить до семи лет лишения свободы Фото:

Старший госинспектор пожарного надзора Тюменской области Павел Тигеев на протяжении двух лет знал о работе незаконного пансионата для престарелых, в котором в результате пожара погибли семь человек. Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области, такую версию озвучило следствие в судебном процессе.

«Состоялось первое заседание в отношении старшего госинспектора пожарного надзора Тюменской области Павла Тигеева. По версии следствия, он знал, что на обслуживаемой им территории располагается незаконный пансионат для пожилых людей. С 2019 по 2021 годы он не принял никаких мер для того, чтобы пресечь допущенные владельцем пансионата нарушения требований пожарной безопасности», — сообщили URA.RU в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Как ранее сообщало агентство, мужчина обвиняется по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц». Ему грозит до семи лет лишения свободы. Сейчас инспектор находится под подпиской о невыезде. Вторая фигурантка резонансного дела, владелица пансионата Ольга Вильямсон, заключена под стражу.

Пожар в пансионате для пожилых, расположенном в поселке Боровский, произошел 9 января 2021 года. В нем погибли семь его подопечных. Губернатор Тюменской области Александр Моор обещал наказать всех виновных, а в соцучреждениях региона прошли масштабные проверки.

Павел Тигеев, 2019 год
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Старший госинспектор пожарного надзора Тюменской области Павел Тигеев на протяжении двух лет знал о работе незаконного пансионата для престарелых, в котором в результате пожара погибли семь человек. Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области, такую версию озвучило следствие в судебном процессе. «Состоялось первое заседание в отношении старшего госинспектора пожарного надзора Тюменской области Павла Тигеева. По версии следствия, он знал, что на обслуживаемой им территории располагается незаконный пансионат для пожилых людей. С 2019 по 2021 годы он не принял никаких мер для того, чтобы пресечь допущенные владельцем пансионата нарушения требований пожарной безопасности», — сообщили URA.RU в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области. Как ранее сообщало агентство, мужчина обвиняется по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц». Ему грозит до семи лет лишения свободы. Сейчас инспектор находится под подпиской о невыезде. Вторая фигурантка резонансного дела, владелица пансионата Ольга Вильямсон, заключена под стражу. Пожар в пансионате для пожилых, расположенном в поселке Боровский, произошел 9 января 2021 года. В нем погибли семь его подопечных. Губернатор Тюменской области Александр Моор обещал наказать всех виновных, а в соцучреждениях региона прошли масштабные проверки.
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