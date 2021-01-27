После трагедии в Тюмени в домах престарелых нашли новые нарушения

В трех пансионатах для престарелых выявили нарушения пожарной безопасности Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Тюмени прокуратура потребовала приостановить деятельность трех объектов по оказанию услуг пожилым гражданам. Об этом пресс-служба сообщает на сайте ведомства. В ходе проверки в учреждениях нашли серьезные нарушения пожарной безопасности.

«В Центральный и Калининский районные суды Тюмени направлены иски о приостановлении деятельности трех объектов по оказанию услуг с круглосуточным проживанием пожилых граждан», — говорится в сообщении на сайте ведомства. Речь идет о деятельности ИП Черпаковой (она организовала пансионат на улице Таежной), а также ООО «Стимул» и ООО «Добрые руки» (они работали в зданиях на Березняковской).

По данным прокуратуры, в этих пансионатах выявлены нарушения требований пожарной безопасности. К примеру, в ООО «Добрые руки» эвакуационные выходы были закрыты на ключ, коридоры не обеспечены системой дымоудаления, ширина путей эвакуации меньше нормы.

Данное общество не первый раз окажется в суде. В 2018 году иск к нему подал сын одного из постояльцев. По данным материалов дела, он поместил отца в пансионат под присмотр, заплатив 96 000 рублей за четыре месяца. Спустя три дня пожилой мужчина попал в больницу с травмой. При этом разорвать договор и вернуть деньги ООО «Добрые руки» не захотела. В итоге после решения суда выплатить пришлось на 130 тысяч рублей больше.

Массовые проверки в пансионатах для пожилых граждан в Тюменской области начались после пожара в доме престарелых в поселке Боровский. Тогда погибли семь человек. Ранее прокуратура уже ограничила работу двух подобных учреждений — одного в восточном округе столицы и второго на улице Рябиновой.