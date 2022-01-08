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Инсайд: Оренбургскую область возглавит экс-чиновник из Кургана

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие на СКТБ «Курганприбор» производства полистирольной пленки. Курган , кузнецов владислав
Владиславу Кузнецову прочат пост губернатора Оренбургской области Фото:

Бывший вице-губернатор Курганской области Владислав Кузнецов в ближайшее время может стать губернатором Оренбургской области. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к властям региона.

«Была долгая процедура согласования через АП [администрация президента РФ]. Существовало некое противостояние мнений и структур. Не все были за кандидатуру Кузнецова, понимая, что [губернатор Оренбургской области Денис] Паслер — тоже весомая политическая фигура. Но в итоге было принято решение поставить в Оренбурге Кузнецова», — рассказали инсайдеры.

Вместе с тем один из источников считает, что Кузнецов не планирует возвращаться в политику и ранее он рассматривал предложения о работе в крупных нефтегазовых компаниях. Сам Кузнецов отказался комментировать URA.RU информацию о своем дальнейшем трудоустройстве. Оперативно дозвониться до пресс-службы правительства Оренбургской области URA.RU не удалось.

В начале декабря появилась информация, что Паслер в скором времени может уйти в отставку с поста губернатора Оренбургской области по личной инициативе. Кузнецов уволился из курганского правительства по собственному желанию 15 декабря 2021 года. Он является выпускником кадровой программы «Школа губернаторов». Ранее URA.RU сообщало, что Кузнецов готовится переезжать в Оренбург, где его ожидает высокий пост во властных структурах региона.

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Бывший вице-губернатор Курганской области Владислав Кузнецов в ближайшее время может стать губернатором Оренбургской области. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к властям региона. «Была долгая процедура согласования через АП [администрация президента РФ]. Существовало некое противостояние мнений и структур. Не все были за кандидатуру Кузнецова, понимая, что [губернатор Оренбургской области Денис] Паслер — тоже весомая политическая фигура. Но в итоге было принято решение поставить в Оренбурге Кузнецова», — рассказали инсайдеры. Вместе с тем один из источников считает, что Кузнецов не планирует возвращаться в политику и ранее он рассматривал предложения о работе в крупных нефтегазовых компаниях. Сам Кузнецов отказался комментировать URA.RU информацию о своем дальнейшем трудоустройстве. Оперативно дозвониться до пресс-службы правительства Оренбургской области URA.RU не удалось. В начале декабря появилась информация, что Паслер в скором времени может уйти в отставку с поста губернатора Оренбургской области по личной инициативе. Кузнецов уволился из курганского правительства по собственному желанию 15 декабря 2021 года. Он является выпускником кадровой программы «Школа губернаторов». Ранее URA.RU сообщало, что Кузнецов готовится переезжать в Оренбург, где его ожидает высокий пост во властных структурах региона.
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