«Уральские авиалинии» возобновляют рейсы в Казахстан

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Аэропорт Кольцово. Екатеринбург, уральские авиалинии, кольцово, самолет
Рейсы из Кольцово авиакомпания планирует запустить после 14 января Фото:
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Беспорядки в Казахстане

Авиакомпания «Уральские авиалинии» возобновляет авиасообщение между Екатеринбургом и Нур-Султаном (Казахстан) после 14 января. Об этом пресс-служба компании заявила в своем telegram-канале.

«„Уральские авиалинии“ планируют вернуться к выполнению рейсов в Казахстан с 14 января. Ближайшие рейсы запланированы по следующим маршрутам: Екатеринбург — Алматы — Екатеринбург и Жуковский — Нур-Султан — Жуковский», — говорится в сообщении.

Ранее «Уральские авиалинии» отменили рейсы в Астану из-за разгорающихся конфликтов на территории Республики Казахстан. Граждане устроили беспорядки из-за роста цен на сжиженный газ, в результате чего были массовые беспорядки и протестные настроения, вплоть до мародерства в крупных городах Казахстана, включая и захваты аэропортов.

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Авиакомпания «Уральские авиалинии» возобновляет авиасообщение между Екатеринбургом и Нур-Султаном (Казахстан) после 14 января. Об этом пресс-служба компании заявила в своем telegram-канале. «„Уральские авиалинии“ планируют вернуться к выполнению рейсов в Казахстан с 14 января. Ближайшие рейсы запланированы по следующим маршрутам: Екатеринбург — Алматы — Екатеринбург и Жуковский — Нур-Султан — Жуковский», — говорится в сообщении. Ранее «Уральские авиалинии» отменили рейсы в Астану из-за разгорающихся конфликтов на территории Республики Казахстан. Граждане устроили беспорядки из-за роста цен на сжиженный газ, в результате чего были массовые беспорядки и протестные настроения, вплоть до мародерства в крупных городах Казахстана, включая и захваты аэропортов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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