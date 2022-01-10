«Уральские авиалинии» возобновляют рейсы в Казахстан

10 января 2022 в 16:53 Размер текста - 17 +

Рейсы из Кольцово авиакомпания планирует запустить после 14 января Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Беспорядки в Казахстане Авиакомпания «Уральские авиалинии» возобновляет авиасообщение между Екатеринбургом и Нур-Султаном (Казахстан) после 14 января. Об этом пресс-служба компании заявила в своем telegram-канале. «„Уральские авиалинии“ планируют вернуться к выполнению рейсов в Казахстан с 14 января. Ближайшие рейсы запланированы по следующим маршрутам: Екатеринбург — Алматы — Екатеринбург и Жуковский — Нур-Султан — Жуковский», — говорится в сообщении. Ранее «Уральские авиалинии» отменили рейсы в Астану из-за разгорающихся конфликтов на территории Республики Казахстан. Граждане устроили беспорядки из-за роста цен на сжиженный газ, в результате чего были массовые беспорядки и протестные настроения, вплоть до мародерства в крупных городах Казахстана, включая и захваты аэропортов. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Авиакомпания «Уральские авиалинии» возобновляет авиасообщение между Екатеринбургом и Нур-Султаном (Казахстан) после 14 января. Об этом пресс-служба компании заявила в своем telegram-канале. «„Уральские авиалинии“ планируют вернуться к выполнению рейсов в Казахстан с 14 января. Ближайшие рейсы запланированы по следующим маршрутам: Екатеринбург — Алматы — Екатеринбург и Жуковский — Нур-Султан — Жуковский», — говорится в сообщении. Ранее «Уральские авиалинии» отменили рейсы в Астану из-за разгорающихся конфликтов на территории Республики Казахстан. Граждане устроили беспорядки из-за роста цен на сжиженный газ, в результате чего были массовые беспорядки и протестные настроения, вплоть до мародерства в крупных городах Казахстана, включая и захваты аэропортов.