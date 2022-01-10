«Уральские авиалинии» возобновляют рейсы в Казахстан

Авиакомпания «Уральские авиалинии» возобновляет авиасообщение между Екатеринбургом и Нур-Султаном (Казахстан) после 14 января. Об этом пресс-служба компании заявила в своем telegram-канале.
«„Уральские авиалинии“ планируют вернуться к выполнению рейсов в Казахстан с 14 января. Ближайшие рейсы запланированы по следующим маршрутам: Екатеринбург — Алматы — Екатеринбург и Жуковский — Нур-Султан — Жуковский», — говорится в сообщении.
Ранее «Уральские авиалинии» отменили рейсы в Астану из-за разгорающихся конфликтов на территории Республики Казахстан. Граждане устроили беспорядки из-за роста цен на сжиженный газ, в результате чего были массовые беспорядки и протестные настроения, вплоть до мародерства в крупных городах Казахстана, включая и захваты аэропортов.
Авиакомпания «Уральские авиалинии» возобновляет авиасообщение между Екатеринбургом и Нур-Султаном (Казахстан) после 14 января. Об этом пресс-служба компании заявила в своем telegram-канале. «„Уральские авиалинии“ планируют вернуться к выполнению рейсов в Казахстан с 14 января. Ближайшие рейсы запланированы по следующим маршрутам: Екатеринбург — Алматы — Екатеринбург и Жуковский — Нур-Султан — Жуковский», — говорится в сообщении. Ранее «Уральские авиалинии» отменили рейсы в Астану из-за разгорающихся конфликтов на территории Республики Казахстан. Граждане устроили беспорядки из-за роста цен на сжиженный газ, в результате чего были массовые беспорядки и протестные настроения, вплоть до мародерства в крупных городах Казахстана, включая и захваты аэропортов.