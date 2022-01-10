Депутаты Госдумы предложили частично отменить плату за роуминг

10 января 2022 в 17:41 Размер текста - 17 +

Депутаты предложили отменить плату за роуминг для россиян в Казахстане Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Беспорядки в Казахстане Депутаты Госдумы хотят отменить оплату международных звонков для граждан России, которые находятся в Казахстане с 5 по 19 января. Для этих целей они обратились в Минцифру РФ — именно это ведомство отвечает за связь, а также к ряду крупных операторов связи. Такой информацией поделился депутат Государственной думы РФ Александр Хинштейн. «Сегодня депутаты „Единой России“ — члены IT-комитета Госдумы — обратились к Минцифре России и ведущим операторам связи („Большая шестерка“) с предложением отменить плату за международный роуминг для российских абонентов, находившихся/находящихся в Казахстане в период с 5 по 19 января», — говорится в telegram-канале Хинштейна. В «большую четверку» входят такие операторы, как МТС, Билайн, Мегафон, Tele2. Причиной такого решения депутатов служит ситуация в Казахстане: там с Нового года начались акции протеста, вскоре ставшие беспорядками. Причиной недовольства граждан стал рост цен на сжиженный газ. Президент страны Касым-Жомарт Токаев ввел режим чрезвычайной ситуации и обратился за помощью к лидерам стран организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В республику прибыли военные из нескольких стран, в том числе из России. Токаев заявил, что радикально настроенные активисты были нацелены на осуществление государственного переворота в республике, пишет «Федеральное агентство новостей». Президент отметил, что главной целью террористов был подрыв конституционного строя и захват власти, дополняет «Национальная служба новостей». В свою очередь президент РФ Владимир Путин считает, что в Казахстане использовали те же технологии, что и во время украинских протестов на Майдане в 2014 году. При этом он подчеркнул, что беспорядки в республике были вызваны не стихийными акциями протеста. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Депутаты Госдумы хотят отменить оплату международных звонков для граждан России, которые находятся в Казахстане с 5 по 19 января. Для этих целей они обратились в Минцифру РФ — именно это ведомство отвечает за связь, а также к ряду крупных операторов связи. Такой информацией поделился депутат Государственной думы РФ Александр Хинштейн. «Сегодня депутаты „Единой России“ — члены IT-комитета Госдумы — обратились к Минцифре России и ведущим операторам связи („Большая шестерка“) с предложением отменить плату за международный роуминг для российских абонентов, находившихся/находящихся в Казахстане в период с 5 по 19 января», — говорится в telegram-канале Хинштейна. В «большую четверку» входят такие операторы, как МТС, Билайн, Мегафон, Tele2. Причиной такого решения депутатов служит ситуация в Казахстане: там с Нового года начались акции протеста, вскоре ставшие беспорядками. Причиной недовольства граждан стал рост цен на сжиженный газ. Президент страны Касым-Жомарт Токаев ввел режим чрезвычайной ситуации и обратился за помощью к лидерам стран организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В республику прибыли военные из нескольких стран, в том числе из России. Токаев заявил, что радикально настроенные активисты были нацелены на осуществление государственного переворота в республике, пишет «Федеральное агентство новостей». Президент отметил, что главной целью террористов был подрыв конституционного строя и захват власти, дополняет «Национальная служба новостей». В свою очередь президент РФ Владимир Путин считает, что в Казахстане использовали те же технологии, что и во время украинских протестов на Майдане в 2014 году. При этом он подчеркнул, что беспорядки в республике были вызваны не стихийными акциями протеста.