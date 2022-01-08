В Курганской области резко выросло количество смертей

Смертность населения Курганской области в январе—ноябре 2021 года выросла на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Более 15 тысяч смертей зарегистрировано в Курганской области за 11 месяцев 2021 года. Это на 20% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Такие данные приводит Росстат.

«Сведения о числе зарегистрированных родившихся, умерших, браков и разводов за январь—ноябрь 2021 года. Курганская область — 15 331 умерших», — говорится в отчете Росстата.

В январе—ноябре 2020 года в Курганской области было зарегистрировано 12 778 смертей. Таким образом, смертность населения в регионе выросла на 2553 случая или на 20%. Число новорожденных при этом сократилось на 124 (с 6650 в январе—ноябре 2020 года до 6774 в январе—ноябре 2021 года). Естественная убыль населения Курганской области выросла с 6004 человек в январе—ноябре 2020 года до 8681 человек в январе—ноябре 2021 года.

Ранее URA.RU сообщало, что только в ноябре 2021 года в Курганской области от коронавирусной инфекции скончались 670 человек. Это в 4,5 раза больше, чем в ноябре 2020 года. В октябре 2021 года в Курганской области была зафиксирована рекордная смертность от COVID-19 с начала пандемии — 697 человек.

Помимо этого, в Курганской области отмечается резкий рост миграционной убыли населения. Ранее сообщалось, что по итогам трех кварталов 2021 года население региона сократилось за счет миграции на 2 710 человек. Это почти в 10 раз больше, чем за аналогичный период 2020 года.

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