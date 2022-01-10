Суд арестовал имущество жены владельца «Рив Гош»

10 января 2022 в 19:37 Размер текста - 17 +

Суд приговорил жену владельца «Рив Гош» к домашнему аресту Фото: Денис Моргунов © URA.RU Московский районный суд Санкт-Петербурга арестовал имущество жены задержанного владельца розничной сети «Рив Гош» и экс-совладельца ритейлера «Юлмарт» Августа Мейера Инны. Об этом рассказали в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга. «Московский районный суд г. Санкт-Петербурга удовлетворил ходатайство следствия о наложении ареста на имущество Инны Мейер, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159 УК РФ. Мейер и иным лицам по доверенности запрещено распоряжаться жилым помещением — квартирой», — указано в telegram-канале Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга. Инну Мейер и ее мужа задержали 8 декабря и обвинили в мошенничестве (ч.4 ст. 159 УК РФ). Их и гендиректора сети «Оптоклуб Ряды» Елену Стрельцову подозревают в хищении более 2,4 млрд рублей у Сбербанка, сообщают « Невские новости ». Они не признали вину. Суд приговорил Инну Мейер и Елену Стрельцову к домашнему аресту до 7 февраля, передает РАПСИ. Мейеру грозит до 10 лет лишения свободы, его арестовали до 7 февраля. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Московский районный суд Санкт-Петербурга арестовал имущество жены задержанного владельца розничной сети «Рив Гош» и экс-совладельца ритейлера «Юлмарт» Августа Мейера Инны. Об этом рассказали в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга. «Московский районный суд г. Санкт-Петербурга удовлетворил ходатайство следствия о наложении ареста на имущество Инны Мейер, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159 УК РФ. Мейер и иным лицам по доверенности запрещено распоряжаться жилым помещением — квартирой», — указано в telegram-канале Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга. Инну Мейер и ее мужа задержали 8 декабря и обвинили в мошенничестве (ч.4 ст. 159 УК РФ). Их и гендиректора сети «Оптоклуб Ряды» Елену Стрельцову подозревают в хищении более 2,4 млрд рублей у Сбербанка, сообщают «Невские новости». Они не признали вину. Суд приговорил Инну Мейер и Елену Стрельцову к домашнему аресту до 7 февраля, передает РАПСИ. Мейеру грозит до 10 лет лишения свободы, его арестовали до 7 февраля.