В МИД РФ высказались о предварительной встрече с дипломатами США. «Разговор был сложный»

10 января 2022 в 01:24 Размер текста - 17 +

Предварительная встреча перед переговорами делегаций РФ и США, запланированными на 10 января, прошла потрясающе. Об этом заявил руководитель российской делегации на переговорах в Женеве, замглавы МИД РФ Сергей Рябков. «Разговор был сложный, он не может быть легким. В принципе деловой», — приводят слова Сергея Рябкова «Известия». Он отметил, то дискуссия прошла «потрясающе». Также замглавы российского дипведомства заявил, что не теряет оптимизм перед предстоящими переговорами, отвечая на соответствующий вопрос журналиста. «Я думаю, что завтра время не будем тратить зря», — резюмировал Сергей Рябков. Ранее сообщалось, что представители делегаций России и США начали предварительную встречу в формате рабочего ужина в Женеве. Российско-американские переговоры пройдут 10 января. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что не ожидает прорывов на грядущих переговорах в течение ближайшей недели, передает RT. Также он отметил, что Вашингтон надеется решить все проблемы мирным путем, пишет «Национальная служба новостей».