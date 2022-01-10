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В Тюмени очаг коронавируса нашли среди наркоманов и алкоголиков

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В реабилитационном центре коронавирусом заболели 10 человек Фото:
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Коронавирус COVID-19

Очаг коронавируса обнаружили в Тюмени на базе реабилитационного центра социально-психологической помощи зависимым «Поколение». Об этом URA.RU сообщили в управлении Роспотребнадзора по Тюменской области.

«На сегодняшний день на контроле находится один очаг коронавирусной инфекции, в «РЦСППХ Натальи Устюжаниной «Поколение». В реабилитационном центре заболели восемь постояльцев и два сотрудника. Контактных четыре человека», — рассказали URA.RU в управлении Роспотребнадзора по Тюменской области.

Согласно данным с сайта центра, здесь оказывают психологическую помощь гражданам, страдающим алкоголизмом, наркоманией и игровой зависимостью. В центр принимают только совершеннолетних, при этом с инвалидами и маломобильными людьми специалисты не работают.

Ранее URA.RU писало, что очаги коронавируса были найдены в духовной семинарии в Тобольске, а также в психиатрической больнице. В настоящее время вспышки в них погашены.

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Очаг коронавируса обнаружили в Тюмени на базе реабилитационного центра социально-психологической помощи зависимым «Поколение». Об этом URA.RU сообщили в управлении Роспотребнадзора по Тюменской области. «На сегодняшний день на контроле находится один очаг коронавирусной инфекции, в «РЦСППХ Натальи Устюжаниной «Поколение». В реабилитационном центре заболели восемь постояльцев и два сотрудника. Контактных четыре человека», — рассказали URA.RU в управлении Роспотребнадзора по Тюменской области. Согласно данным с сайта центра, здесь оказывают психологическую помощь гражданам, страдающим алкоголизмом, наркоманией и игровой зависимостью. В центр принимают только совершеннолетних, при этом с инвалидами и маломобильными людьми специалисты не работают. Ранее URA.RU писало, что очаги коронавируса были найдены в духовной семинарии в Тобольске, а также в психиатрической больнице. В настоящее время вспышки в них погашены.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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