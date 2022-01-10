Свердловский губернатор выплатит себе премию за орден от Путина

Евгений Куйвашев в 2021 году удостоился ордена «За заслуги перед Отечеством» Фото: Анна Майорова © URA.RU

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев получит денежную выплату за орден «За заслуги перед Отечеством», которым его наградили в конце 2021 года. Это следует из проекта указа главы региона, опубликованного на официальном сайте областного правительства.

Согласно документу, предлагается премировать свердловских чиновников, получивших государственные награды и поощрения президента или правительства РФ. Выплата производится один раз — исходя из размера месячного оклада. «Губернатору Свердловской области выплачивается единовременное поощрение в пределах средств, утвержденных на содержание и обеспечение деятельности губернатора в областном бюджете», — сказано в тексте документа.

Проект указа сейчас проходит юридическое согласование. 4 января, по данным сайта свердловского правительства, должна была завершиться антикоррупционная экспертиза документа.

В областном департаменте информполитики заявили URA.RU, что указ пока не подписан губернатором. «Такие выплаты — в случае получения служащим государственной награды — установлены указом президента. Выделения дополнительных средств это не требует, единовременное поощрение, в соответствии с положением о поощрении, выплачивается из средств экономии госоргана. Стоит также отметить, что на практике речь идет о единичных случаях», — пояснили в департаменте.

В декабре прошлого года Куйвашеву вручили орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени, которым еще весной губернатора наградил президент РФ Владимир Путин. Награда была приурочена к юбилею Куйвашева, которому в марте 2021-го исполнилось 50 лет. Ранее глава региона также был награжден орденом Александра Невского.

Обновлено в 12:35: В четвертый абзац добавлен комментарий свердловского департамента информполитики.

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