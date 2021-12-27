Путин наградил свердловского губернатора

27 декабря 2021 в 20:16 Размер текста - 17 +

Евгений Куйвашев награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Свердловский губернатор Евгений Куйвашев награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Такое решение принял президент РФ Владимир Путин, подписавший соответствующий документ. Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени вручается за особые достижения в укреплении государственности, социально-экономическом развитии страны, а также за иные высокие заслуги. Помимо политиков, награду присуждают спортсменам, деятелям культуры, дипломатам и общественным деятелям. Традиционно орденом IV степени награждается уже имеющие медали ордена I и II степени. В исключительных случаях награда может быть вручена тем, у кого есть и другие российские знаки отличия. В этот список входит орден Александра Невского, который в 2019 году получил Куйвашев. 23 мая того года Путин лично вручил награду губернатору. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Такое решение принял президент РФ Владимир Путин, подписавший соответствующий документ. Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени вручается за особые достижения в укреплении государственности, социально-экономическом развитии страны, а также за иные высокие заслуги. Помимо политиков, награду присуждают спортсменам, деятелям культуры, дипломатам и общественным деятелям. Традиционно орденом IV степени награждается уже имеющие медали ордена I и II степени. В исключительных случаях награда может быть вручена тем, у кого есть и другие российские знаки отличия. В этот список входит орден Александра Невского, который в 2019 году получил Куйвашев. 23 мая того года Путин лично вручил награду губернатору.