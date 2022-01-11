The Telegraph: Россия собирается подчинить себе шесть стран ЕС

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Здания. Москва, кремль, кремлевская стена, виды города, собор василия блаженного, москва
Журналист The Telegraph считает, что список подчиненных Кремлю стран все время увеличивается Фото:

Кремль может подчинить себе Финляндию, Эстонию, Литву, Латвию, Польшу и Словакию. Такую версию высказал британский журналист Мэтью Линн в The Telegraph.

«Следующими в списке вполне могут оказаться Финляндия, Эстония, Литва и Латвия. Кто знает, возможно, даже Польша и Словакия [подчинятся России]. Список все время увеличивается», — заявил Линн.

Он рассказал, что под влиянием Кремля уже находятся Беларусь, Грузия, Армения и Азербайджан. «Беларусь уже находится под пятой Кремля, как и такие страны, как Грузия, Армения и Азербайджан вдоль или вблизи границ», — пишет журналист.

Также Линн считает, что Россия запугивает Украину, собирая войска на границе с ней и угрожая вторжением. «Украину неуклонно запугивают, а войска, дислоцированные на границе, угрожают вторжением в любой момент», — рассказал он.

Ранее между Россией и США прошли переговоры в Женеве, темой которых послужили проекты договоров о гарантиях безопасности, направленные Москвой. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны могут прийти к мирному решению вопроса по Украине, но риск конфликта между альянсом и Россией остается.

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Кремль может подчинить себе Финляндию, Эстонию, Литву, Латвию, Польшу и Словакию. Такую версию высказал британский журналист Мэтью Линн в The Telegraph. «Следующими в списке вполне могут оказаться Финляндия, Эстония, Литва и Латвия. Кто знает, возможно, даже Польша и Словакия [подчинятся России]. Список все время увеличивается», — заявил Линн. Он рассказал, что под влиянием Кремля уже находятся Беларусь, Грузия, Армения и Азербайджан. «Беларусь уже находится под пятой Кремля, как и такие страны, как Грузия, Армения и Азербайджан вдоль или вблизи границ», — пишет журналист. Также Линн считает, что Россия запугивает Украину, собирая войска на границе с ней и угрожая вторжением. «Украину неуклонно запугивают, а войска, дислоцированные на границе, угрожают вторжением в любой момент», — рассказал он. Ранее между Россией и США прошли переговоры в Женеве, темой которых послужили проекты договоров о гарантиях безопасности, направленные Москвой. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны могут прийти к мирному решению вопроса по Украине, но риск конфликта между альянсом и Россией остается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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