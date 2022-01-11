Арестованный олигарх поменял директора на шахте «Листвяжная»

Менеджер уже управлял мероприятием до 2010 года Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

новость из сюжета В пожаре на шахте в Кузбассе погибли рабочие

Директором угольной шахты «Листвяжная», где 25 ноября при взрыве погиб 51 человек, назначен Виктор Ануфриев. Назначение состоялось 30 декабря 2021 года. Информация об этом содержится в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Через два дня после ЧП директору шахты «Листвяжная» Сергею Махракову Центральный районный суд Кемерова избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. На место Махракова 10 декабря был назначен Андрей Хмельницкий. Он проработал на посту до 30 декабря. Уже перед Новым годом его сменил Виктор Ануфриев, который ранее уже руководил предприятием.

Получить оперативный комментарий в холдинге «СДС-Уголь», которому принадлежит шахта, и у руководства самой шахты не удалось. Там отказались от комментариев по теме.

Виктор Ануфриев родился в 1957 году в городе Ленинске-Кузнецком (Кемеровская область). В 1985 году окончил Кузбасский политехнический институт по специальности «горные машины и оборудование». Трудовую деятельность начал в 1976 году на шахте «Полысаеская» ПО «Кузбассуголь», где работал учеником машиниста, подземным горнорабочим, а после службы в ВС — подземным горным мастером и помощником начальника участка. С 1997 года работал директором шахт «Кольчугинская», «Соколовская», «Красноярская», «Листвяжная». С 2010 по 2013 год — первый заместитель генерального директора ОАО «Белон».

ЧП на шахте «Листвяжная» произошло 25 ноября. В результате взрыва метана и пожара пострадали 63 человека, погиб 51. Тело последнего погибшего было поднято на поверхность 13 декабря. После трагедии были задержаны директор шахты Сергей Махраков и совладелец холдинга Михаил Федяев. Президент РФ Владимир Путин жестко раскритиковал действия виновных. Он заявил, что с тех, кто в погоне за прибылью пренебрегает безопасностью людей, нужно спрашивать по закону, жестко.

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