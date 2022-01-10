В ВОЗ назвали «Дельтакрон» лабораторной ошибкой

11 января 2022 в 02:02 Размер текста - 17 +

В ВОЗ усомнились в появлении «Дельтакрона» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Выявленный штамм COVID «Дельтакрон» — это не комбинация вирусов «Дельта» и «Омикрон», а лабораторная ошибка. Об этом написала в Twitter глава технической группы ВОЗ Мария ван Керкхове. Она призвала не давать никаких названий якобы обнаруженному новому штамму коронавируса. «Эти слова подразумевают комбинацию вирусов/вариантов, а этого не происходит. „Дельтакрон“, вероятно, является загрязнением во время секвенирования», — написала Мария ван Керкхове. Ранее стало известно, что вариант «Дельтакрон» обнаружили на территории Кипра, пишет Nation News. Однако по мнению эксперта Роспотребнадзора Камиля Хафизова, «Дельтакрон» мог быть создан в лабораторных условиях. Новый вид имеет генетическую основу как у штамма «Дельта», но при этом ряд его мутаций такие же, как у «Омикрона». Ученые опасаются, что этот штамм может быть самым опасным, так как будет сочетать сверхбыстрое распространение и тяжелое течение болезни, передает «Царьград». При этом иммунолог Николай Крючков в беседе с URA.RU отметил, что гибридный штамм «Дельтакрон» должен иметь больше преимуществ, чтобы вытеснить из популяции «Омикрон». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Выявленный штамм COVID «Дельтакрон» — это не комбинация вирусов «Дельта» и «Омикрон», а лабораторная ошибка. Об этом написала в Twitter глава технической группы ВОЗ Мария ван Керкхове. Она призвала не давать никаких названий якобы обнаруженному новому штамму коронавируса. «Эти слова подразумевают комбинацию вирусов/вариантов, а этого не происходит. „Дельтакрон“, вероятно, является загрязнением во время секвенирования», — написала Мария ван Керкхове. Ранее стало известно, что вариант «Дельтакрон» обнаружили на территории Кипра, пишет Nation News. Однако по мнению эксперта Роспотребнадзора Камиля Хафизова, «Дельтакрон» мог быть создан в лабораторных условиях. Новый вид имеет генетическую основу как у штамма «Дельта», но при этом ряд его мутаций такие же, как у «Омикрона». Ученые опасаются, что этот штамм может быть самым опасным, так как будет сочетать сверхбыстрое распространение и тяжелое течение болезни, передает «Царьград». При этом иммунолог Николай Крючков в беседе с URA.RU отметил, что гибридный штамм «Дельтакрон» должен иметь больше преимуществ, чтобы вытеснить из популяции «Омикрон».