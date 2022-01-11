Биатлонист Чепиков рассказал о важной встрече с Алябьевым

11 января 2022 в 13:46 Размер текста - 17 +

Сергей Чепиков рассказал, каким был Анатолий Алябьев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Биатлонист и лыжник, двукратный олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира по биатлону, депутат Госдумы Сергей Чепиков познакомился с двукратным олимпийский чемпион по биатлону Анатолием Алябьевым еще в детстве. В разговоре с URA.RU спортсмен признался, что эта встреча стала для него очень важной. Анатолий Алябьев умер 11 января в возрасте 70 лет. Он завоевал две золотые и одну бронзовую награду на Олимпийских играх 1980 года, две бронзовые медали на чемпионатах мира. «Наше первое знакомство произошло, когда я был еще в 9-м или 10-м классе. Это был Архыз. У нас там проходили тренировочные сборы. Анатолий Николаевич тоже туда приехал, но тренировался самостоятельно. Мы даже бегали вместе кросс-поход. Он много рассказывал об Олимпиадах, на которых выступал, было очень интересно. Потом он оставил нам пожелания в спортивных дневниках. Конечно, это была очень важная встреча для меня», — рассказал Сергей Чепиков. Спортсмен отметил, что его крайне расстроила смерть Алябьева. «Впоследствии мы неоднократно виделись с ним на различных мероприятиях. Я тогда уже стал олимпийским чемпионом. Конечно, очень жаль, что его уже нет с нами. Он продолжал работать и всегда был таким отзывчивым», — рассказал биатлонист. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Биатлонист и лыжник, двукратный олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира по биатлону, депутат Госдумы Сергей Чепиков познакомился с двукратным олимпийский чемпион по биатлону Анатолием Алябьевым еще в детстве. В разговоре с URA.RU спортсмен признался, что эта встреча стала для него очень важной. Анатолий Алябьев умер 11 января в возрасте 70 лет. Он завоевал две золотые и одну бронзовую награду на Олимпийских играх 1980 года, две бронзовые медали на чемпионатах мира. «Наше первое знакомство произошло, когда я был еще в 9-м или 10-м классе. Это был Архыз. У нас там проходили тренировочные сборы. Анатолий Николаевич тоже туда приехал, но тренировался самостоятельно. Мы даже бегали вместе кросс-поход. Он много рассказывал об Олимпиадах, на которых выступал, было очень интересно. Потом он оставил нам пожелания в спортивных дневниках. Конечно, это была очень важная встреча для меня», — рассказал Сергей Чепиков. Спортсмен отметил, что его крайне расстроила смерть Алябьева. «Впоследствии мы неоднократно виделись с ним на различных мероприятиях. Я тогда уже стал олимпийским чемпионом. Конечно, очень жаль, что его уже нет с нами. Он продолжал работать и всегда был таким отзывчивым», — рассказал биатлонист.