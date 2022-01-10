Проверку, от которой зависит «Баден-Баден» на Шарташе, продлили

Изначально стройка «Баден-Бадена» на Шарташе была намечена на март 2022-го Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Экологическая экспертиза, которая решит судьбу строительства термального комплекса «Баден-Баден» на озере Шарташ в Екатеринбурге, продлена. Об этом URA.RU сообщили в областном департаменте информполитики, основываясь на данных свердловского минприроды.

«Государственная экологическая экспертиза оценки воздействия на окружающую среду при обосновании изменения границ особо охраняемой природной территории Шарташского лесного парка продлена. По информации министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области, экспертам необходимо провести дополнительный сбор информации. Поэтому принято решение о продлении срока проведения государственной экологической экспертизы до 8 февраля», — поделились в ведомстве.

В декабре 2021-го считалось, что заключение экспертов будет готово уже к 11 января. К концу месяца вопрос о строительстве «Баден-Бадена» планировали повторно вынести на рассмотрение гордумы.

Споры вокруг строительства терм на Шарташе получили широкий общественный резонанс в сентябре, когда депутаты отказались менять статус участка на берегу озера (это было необходимо для начала работ). Инициаторам стройки не хватило одного голоса. Поскольку перед голосованием два депутата выходили из зала, в политтусовке до сих пор гадают, совпадение это или режиссура. Впоследствии на площадке гордумы прошло еще несколько дискуссий — с участием инвестора Евгения Кононова, его соратника, директора Шарташского лесопарка Артура Зиганшина, депутатов и недовольных общественников.

12 декабря активисты выходили с пикетом против стройки. Но через несколько дней ее впервые публично поддержал мэр Алексей Орлов. Известно, что за проект выступает и губернатор Евгений Куйвашев.

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