Разработчик экзаменов пояснила, к чему ведет снижение баллов ЕГЭ

Снижение проходного балла ЕГЭ для поступления в вузы сказывается на качестве приема Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Снижение проходного балла ЕГЭ для поступления в вуз на бюджет позволяет большему числу россиян получить высшее образование. Однако при этом начинает падать качество набора. Такие опасения высказала в беседе с URA.RU член ученого совета ФИПИ (Федеральный институт педагогических измерений, который занимается разработкой КИМов), председатель координационного совета Ассоциации учителей литературы и русского языка, кандидат филологических наук, профессор Людмила Дудова.

«В последние годы очевидна тенденция по увеличению бюджетных мест в вузы. И мы вынуждены признать, что часть бюджетных мест занимают студенты, у которых проходной балл оказывается ниже, чем в предыдущие годы. То есть с одной стороны мы решаем проблемы увеличения бюджетных мест для того, чтобы обеспечить получение бесплатного образования, а с другой стороны заполняем места с более низкими баллами. То есть качество набора падает и полагаю, что данная тенденция тревожная», — объяснила Людмила Дудова.

В беседе с URA.RU первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию, академик РАО Олег Смолин высказал предположение, что в 2021 году средний проходной балл ЕГЭ для поступления в вуз был снижен в целях увеличения бюджетных мест. «Может быть, отчасти сказалось на результатах среднего балла ЕГЭ в 2021 году решение президента увеличить контрольные цифры бюджетного приема в российские вузы. С 2016 по 2019 годы контрольные цифры приема падали, а с 2020 стали расти. Также на столь незначительных колебаниях мог сказаться дистанционный формат, в котором какое-то количество школ занималось в 2020—2021 годах, правда, в 2020 году количество детей, которые занимались удаленно, было больше, а результаты ЕГЭ тогда практически не изменились», — подчеркнул он.

Ежегодный мониторинг качества приема в российские вузы, подготовленный НИУ ВШЭ при поддержке Минобрнауки показал, что в 2021 году средний проходной балл ЕГЭ для поступления на бюджет на программы бакалавриата/специалитета очной формы по стране составил 70,3. Снижение на 0,5 единиц произошло впервые за десять лет.

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