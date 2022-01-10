10 января 2022

Экс-министр Ингушетии хочет устроиться в челябинский парламент

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Законодательное собрание Челябинской области. Челябинск, законодательное собрание челябинской области, человек и закон
Кавказские чиновники заинтересовались вакантным местом в челябинском парламенте Фото:

Экс-министр природных ресурсов и экологии Республики Ингушетия Магомед Бабхоев допущен к участию в конкурсе на замещение вакантной должности руководителя аппарата заксобрания Челябинской области. Данные об участниках конкурса появились 11 января на официальном сайте ЗСО.

Бабхоев возглавил минэкологии Ингушетии в 2018 году, а в декабре 2019 года ушел в отставку. Сейчас он занимает должность заместителя начальника Департамента по Южному федеральному округу Федерального агентства по недропользованию. В списке конкурсантов также начальник организационно-аналитического управления ЗСО Елена Ильюшина, юрист Александр Лебедев, менеджер Александр Горбик, помощник председателя избиркома республики Карачаево-Черкесия Джашау Биджиев и первый замначальника управления делами челябинского правительства Нана Швелидзе.

С Бабхоевым на момент подготовки новости связаться не удалось. В пресс-службе заксобрания подтвердили, что он сдал документы для участия в конкурсе.

По условиям конкурса, соискателю предлагают пятидневку с зарплатой до 101 тысячи рублей. Фаворитом его сейчас считается Швелидзе. Будущему руководителю аппарата ЗСО предлагается бессрочный служебный контракт без командировок. Появление новой должности связано с обновлением структуры заксобрания. Аналогично обстоит дело почти во всех региональных парламентах страны.

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Экс-министр природных ресурсов и экологии Республики Ингушетия Магомед Бабхоев допущен к участию в конкурсе на замещение вакантной должности руководителя аппарата заксобрания Челябинской области. Данные об участниках конкурса появились 11 января на официальном сайте ЗСО. Бабхоев возглавил минэкологии Ингушетии в 2018 году, а в декабре 2019 года ушел в отставку. Сейчас он занимает должность заместителя начальника Департамента по Южному федеральному округу Федерального агентства по недропользованию. В списке конкурсантов также начальник организационно-аналитического управления ЗСО Елена Ильюшина, юрист Александр Лебедев, менеджер Александр Горбик, помощник председателя избиркома республики Карачаево-Черкесия Джашау Биджиев и первый замначальника управления делами челябинского правительства Нана Швелидзе. С Бабхоевым на момент подготовки новости связаться не удалось. В пресс-службе заксобрания подтвердили, что он сдал документы для участия в конкурсе. По условиям конкурса, соискателю предлагают пятидневку с зарплатой до 101 тысячи рублей. Фаворитом его сейчас считается Швелидзе. Будущему руководителю аппарата ЗСО предлагается бессрочный служебный контракт без командировок. Появление новой должности связано с обновлением структуры заксобрания. Аналогично обстоит дело почти во всех региональных парламентах страны.
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Ссылки по теме
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