Мишустин призвал переболевших COVID обратится в больницу

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин призвал людей, переболевших коронавирусом, после выздоровления сразу пройти диспансеризацию. Об этом Мишустин заявил во время заседания президиума координационного совета при правительстве по ситуации с COVID-19 в России.
«Только специалисты могут оценить ущерб, который вирус нанес здоровью. Граждане смогут пройти нужных врачей, получить лечение и рекомендации, а в случае необходимости — направление на реабилитацию. Лучше не затягивать и обратиться в поликлинику, чтобы восстановить здоровье», — заявил Михаил Мишустин на заседании, трансляция ведется на телеканале «Россия — 24». Он поручил Минздраву и регионам провести информационную кампанию по привлечению россиян к углубленной диспансеризации.
На проведение диспансеризации после коронавируса в 2022 предусмотрено 8 млрд рублей. Ее включили в программу гарантий бесплатного оказания медпомощи, которое правительство утвердило в конце декабря. Программа углубленной диспансеризации для переболевших COVID-19 стартовала 1 июля, сообщает «Национальная служба новостей».
Для прохождения диспансеризации после коронавируса переболевшим нужно обратиться к своему лечащему врачу, сказал URA.RU вирусолог, инфекционист Николай Малышев. Врач определит, какие обследования необходимо пройти пациенту. На диспансеризацию после COVID-19 пациентов отправляют после жалоб, сообщила генеральный директор Медицинского центра иммунокоррекции имени Ходановой, врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин призвал людей, переболевших коронавирусом, после выздоровления сразу пройти диспансеризацию. Об этом Мишустин заявил во время заседания президиума координационного совета при правительстве по ситуации с COVID-19 в России. «Только специалисты могут оценить ущерб, который вирус нанес здоровью. Граждане смогут пройти нужных врачей, получить лечение и рекомендации, а в случае необходимости — направление на реабилитацию. Лучше не затягивать и обратиться в поликлинику, чтобы восстановить здоровье», — заявил Михаил Мишустин на заседании, трансляция ведется на телеканале «Россия — 24». Он поручил Минздраву и регионам провести информационную кампанию по привлечению россиян к углубленной диспансеризации. На проведение диспансеризации после коронавируса в 2022 предусмотрено 8 млрд рублей. Ее включили в программу гарантий бесплатного оказания медпомощи, которое правительство утвердило в конце декабря. Программа углубленной диспансеризации для переболевших COVID-19 стартовала 1 июля, сообщает «Национальная служба новостей». Для прохождения диспансеризации после коронавируса переболевшим нужно обратиться к своему лечащему врачу, сказал URA.RU вирусолог, инфекционист Николай Малышев. Врач определит, какие обследования необходимо пройти пациенту. На диспансеризацию после COVID-19 пациентов отправляют после жалоб, сообщила генеральный директор Медицинского центра иммунокоррекции имени Ходановой, врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа.