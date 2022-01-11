Мишустин призвал переболевших COVID обратится в больницу

11 января 2022 в 18:40 Размер текста - 17 +

Россияне могут бесплатно проверить здоровье после коронавируса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Председатель правительства РФ Михаил Мишустин призвал людей, переболевших коронавирусом, после выздоровления сразу пройти диспансеризацию. Об этом Мишустин заявил во время заседания президиума координационного совета при правительстве по ситуации с COVID-19 в России. «Только специалисты могут оценить ущерб, который вирус нанес здоровью. Граждане смогут пройти нужных врачей, получить лечение и рекомендации, а в случае необходимости — направление на реабилитацию. Лучше не затягивать и обратиться в поликлинику, чтобы восстановить здоровье», — заявил Михаил Мишустин на заседании, трансляция ведется на телеканале «Россия — 24». Он поручил Минздраву и регионам провести информационную кампанию по привлечению россиян к углубленной диспансеризации. На проведение диспансеризации после коронавируса в 2022 предусмотрено 8 млрд рублей. Ее включили в программу гарантий бесплатного оказания медпомощи, которое правительство утвердило в конце декабря. Программа углубленной диспансеризации для переболевших COVID-19 стартовала 1 июля, сообщает «Национальная служба новостей». Для прохождения диспансеризации после коронавируса переболевшим нужно обратиться к своему лечащему врачу, сказал URA.RU вирусолог, инфекционист Николай Малышев. Врач определит, какие обследования необходимо пройти пациенту. На диспансеризацию после COVID-19 пациентов отправляют после жалоб, сообщила генеральный директор Медицинского центра иммунокоррекции имени Ходановой, врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин призвал людей, переболевших коронавирусом, после выздоровления сразу пройти диспансеризацию. Об этом Мишустин заявил во время заседания президиума координационного совета при правительстве по ситуации с COVID-19 в России. «Только специалисты могут оценить ущерб, который вирус нанес здоровью. Граждане смогут пройти нужных врачей, получить лечение и рекомендации, а в случае необходимости — направление на реабилитацию. Лучше не затягивать и обратиться в поликлинику, чтобы восстановить здоровье», — заявил Михаил Мишустин на заседании, трансляция ведется на телеканале «Россия — 24». Он поручил Минздраву и регионам провести информационную кампанию по привлечению россиян к углубленной диспансеризации. На проведение диспансеризации после коронавируса в 2022 предусмотрено 8 млрд рублей. Ее включили в программу гарантий бесплатного оказания медпомощи, которое правительство утвердило в конце декабря. Программа углубленной диспансеризации для переболевших COVID-19 стартовала 1 июля, сообщает «Национальная служба новостей». Для прохождения диспансеризации после коронавируса переболевшим нужно обратиться к своему лечащему врачу, сказал URA.RU вирусолог, инфекционист Николай Малышев. Врач определит, какие обследования необходимо пройти пациенту. На диспансеризацию после COVID-19 пациентов отправляют после жалоб, сообщила генеральный директор Медицинского центра иммунокоррекции имени Ходановой, врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа.