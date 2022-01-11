Подрядчик отказался достраивать проблемный курганский водопровод

Компания «Артель» расторгла договор с администрацией Кетовского района на завершение строительства водопровода в райцентре Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Контракт на завершение строительства водопровода в селе Кетово Курганской области расторгнут в одностороннем порядке по инициативе подрядчика — компании «Артель». Информация об этом опубликована на портале госзакупок. Сдать готовый объект требовалось еще в первой половине 2021 года.

«В связи с неисполнением заказчиком обязательств по контракту, ООО СМК „Артель“ заявляет об отказе от исполнения муниципального контракта „Выполнение работ по завершению строительства водопровода в селе Кетово“. Согласно Федеральному закону №44-ФЗ, решение поставщика вступает в силу и контракт считается расторгнутым через 10 дней с даты уведомления заказчика», — говорится в письме директора «Артели» Вадима Рупакова в адрес и. о. главы Кетовского района Андрея Дружкова, опубликованном на портале госзакупок.

В письме также указано, что подрядчик вправе отказаться от исполнения контракта, если заказчик предоставил некачественную документацию и препятствует выполнению договора. По данным портала госзакупок, на момент расторжения контракта подрядчик выполнил работы на 17,9 млн рублей при общей цене контракта 20,79 млн рублей. Фактически оплачено 5,67 млн рублей.

Заказчиком работ выступает администрация Кетовского района. Получить комментарии Дружкова URA.RU не удалось — во время разговора по телефону связь прервалась, а позже телефон чиновника был недоступен.

Строительство водопровода в Кетово началось в 2015 году. В 2019 году сотрудники ФСБ задержали экс-главу района Александра Носкова. Его обвинили в подписании недостоверных актов на 15 млн рублей, хотя он знал, что работы не выполнены. Экс-чиновника приговорили к шести годам колонии. В августе 2020 года областные власти заявляли, что достроят водопровод до конца года. Новый контракт заключили с «Артелью», его срок истекал 25 декабря 2020 года. Однако администрация района и подрядчик заключили соглашение о продлении сроков работ до 17 марта 2021 года, а затем — еще одно соглашение, о продлении сроков до 1 июня 2021 года. Позже суд по требованию прокуратуры признал повторное продление сроков незаконным.

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