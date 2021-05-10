Экс-глава курганской «Рублевки» отправился в колонию

Бывшего главу Кетовского района Александра Носкова осудили второй раз Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Бывший глава Кетовского района (так называемой курганской «Рублевки») Александр Носков отправился в колонию общего режима. Курганский облсуд оставил обвинительный приговор первой инстанции в силе. Об этом URA.RU рассказал инсайдер из числа силовиков.

«Жалобу стороны защиты суд не удовлетворил. Апелляционным решением приговор первой инстанции оставлен без изменения. Приговор вступил в законную силу», — отметил инсайдер.

В пресс-службе областного суда сведения подтвердили. Адвокат Носкова Владимир Менщиков сказал, что вероятнее всего будет обжаловать приговор в кассационной инстанции.

Экс-чиновника Кетовский районный суд признал виновным в злоупотреблении полномочиями. Ему назначали шесть лет колонии общего режима и штраф в размере 3,5 млн рублей.

Носкова задержали сотрудники областного УФСБ в сентябре 2019 года. Суд установил, что с 2015 года ООО «Мультипласт» занималось строительством водопровода в селе Кетово. Работы не были выполнены в срок, но местные власти приняли и оплатили их, так как подрядчик обещал завершить строительство. Стоимость невыполненных работ составила не менее 15 млн рублей. Водопровод до сих пор не достроен.

Ранее арбитражный суд в Челябинске признал, что администрация Кетовского района должна компании «Мультипласт» за работы, связанные со строительством водопровода, 68,5 млн рублей. При этом Носкова судили за то, что он [будучи главой района] необоснованно выплатил «Мультипласту» 15 млн рублей.