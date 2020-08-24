Водопровод в Кетово обещают ввести в эксплуатацию в декабре (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Водопровод в селе Кетово Курганской области планируют достроить и ввести в эксплуатацию до конца года. Об этом сообщили в департаменте информационной и внутренней политики в ответ на запрос URA.RU. Финансовые махинации при строительстве водопровода стали поводом для уголовного преследования экс-главы Кетовского района Александра Носкова.

«В сентябре 2020 года… будет определена подрядная организация, и в соответствии со сроками строительства в проектной документации администрация Кетовского района заключит контракт на завершение работ по строительству водопровода и ввод в эксплуатацию в декабре 2020 года», — заявили в ведомстве со ссылкой на региональный департамент строительства. Для этого районная администрация получит субсидию из областного бюджета в размере 18 млн рублей.

Муниципальный контракт на строительство водопровода в Кетово заключен в июне 2015 года, но объект до сих пор не сдан. Год назад сотрудники ФСБ задержали экс-главу Кетовского района Александра Носкова. Силовики считают, что он знал, что работы не выполнены в полном объеме, но подписал недостоверные акты на 15 млн рублей. Дело передано в суд.

17 августа губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что региональные власти выделят дополнительные деньги на строительство водопровода в Кетово. «Проблема давняя и связана с „художествами“ отдельной группы граждан. Люди ни при чем», — отмечал он.