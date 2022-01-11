Бастрыкин отреагировал на видеообращение детей из Тюмени Путину

11 января 2022 в 21:12 Размер текста - 17 +

Ход проверки условий жизни детей в аварийном доме поставлен на контроль в центральном аппарате СК Фото: Размик Закарян © URA.RU Председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию по проверке условий жизни несовершеннолетних тюменцев, записавших видеообращение президенту России Владимиру Путину о невыносимых условиях в аварийном доме по улице Карла Маркса. Информация об этом размещена на официальном сайте СК России. «Следственными органами СУ СК России по Тюменской области проводится доследственная проверка по факту опубликованного в одной из социальных сетей видеообращения детей, которые просят помочь решить проблему с аварийным домом в Тюмени. Председатель СК России поручил руководителю управления по Тюменской области Александру Кублякову доложить о ситуации», — говорится в сообщении. Сообщается, что ход проверки поставлен на контроль в центральном аппарате СК. Видеообращение детей, живущих в аварийном доме было размещено в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».На видеозаписи юные тюменцы жаловались, что дом, в котором они живут, находится в ужасном состоянии: из него вываливаются кирпичи, отсутствуют батареи. В 2017 году этот дом признан аварийным и до сих пор не расселен. Чиновники городской мэрии сообщили URA.RU, что строение находится на постоянном контроле, а жители освобождены от платы за капитальный и текущий ремонт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию по проверке условий жизни несовершеннолетних тюменцев, записавших видеообращение президенту России Владимиру Путину о невыносимых условиях в аварийном доме по улице Карла Маркса. Информация об этом размещена на официальном сайте СК России. «Следственными органами СУ СК России по Тюменской области проводится доследственная проверка по факту опубликованного в одной из социальных сетей видеообращения детей, которые просят помочь решить проблему с аварийным домом в Тюмени. Председатель СК России поручил руководителю управления по Тюменской области Александру Кублякову доложить о ситуации», — говорится в сообщении. Сообщается, что ход проверки поставлен на контроль в центральном аппарате СК. Видеообращение детей, живущих в аварийном доме было размещено в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».На видеозаписи юные тюменцы жаловались, что дом, в котором они живут, находится в ужасном состоянии: из него вываливаются кирпичи, отсутствуют батареи. В 2017 году этот дом признан аварийным и до сих пор не расселен. Чиновники городской мэрии сообщили URA.RU, что строение находится на постоянном контроле, а жители освобождены от платы за капитальный и текущий ремонт.