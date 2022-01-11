Бастрыкин отреагировал на видеообращение детей из Тюмени Путину

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Первые участки реновации. Екатеринбург, барак, аварийный дом, ветхое жилье, реновация
Ход проверки условий жизни детей в аварийном доме поставлен на контроль в центральном аппарате СК Фото:

Председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию по проверке условий жизни несовершеннолетних тюменцев, записавших видеообращение президенту России Владимиру Путину о невыносимых условиях в аварийном доме по улице Карла Маркса. Информация об этом размещена на официальном сайте СК России.

«Следственными органами СУ СК России по Тюменской области проводится доследственная проверка по факту опубликованного в одной из социальных сетей видеообращения детей, которые просят помочь решить проблему с аварийным домом в Тюмени. Председатель СК России поручил руководителю управления по Тюменской области Александру Кублякову доложить о ситуации», — говорится в сообщении.

Сообщается, что ход проверки поставлен на контроль в центральном аппарате СК. Видеообращение детей, живущих в аварийном доме было размещено в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».На видеозаписи юные тюменцы жаловались, что дом, в котором они живут, находится в ужасном состоянии: из него вываливаются кирпичи, отсутствуют батареи. В 2017 году этот дом признан аварийным и до сих пор не расселен. Чиновники городской мэрии сообщили URA.RU, что строение находится на постоянном контроле, а жители освобождены от платы за капитальный и текущий ремонт.

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Председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию по проверке условий жизни несовершеннолетних тюменцев, записавших видеообращение президенту России Владимиру Путину о невыносимых условиях в аварийном доме по улице Карла Маркса. Информация об этом размещена на официальном сайте СК России. «Следственными органами СУ СК России по Тюменской области проводится доследственная проверка по факту опубликованного в одной из социальных сетей видеообращения детей, которые просят помочь решить проблему с аварийным домом в Тюмени. Председатель СК России поручил руководителю управления по Тюменской области Александру Кублякову доложить о ситуации», — говорится в сообщении. Сообщается, что ход проверки поставлен на контроль в центральном аппарате СК. Видеообращение детей, живущих в аварийном доме было размещено в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».На видеозаписи юные тюменцы жаловались, что дом, в котором они живут, находится в ужасном состоянии: из него вываливаются кирпичи, отсутствуют батареи. В 2017 году этот дом признан аварийным и до сих пор не расселен. Чиновники городской мэрии сообщили URA.RU, что строение находится на постоянном контроле, а жители освобождены от платы за капитальный и текущий ремонт.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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