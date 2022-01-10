Замгубернатора извинилась перед участницей пикета в Кургане

Лариса Кокорина заявила, что не хотела обидеть Елену Букрееву Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Замгубернатора Курганской области по соцполитике Лариса Кокорина извинилась перед Еленой Букреевой, вышедшей на пикет возле здания регионального депздрава. Слова чиновницы приводит пресс-служба областного правительства в своем telegram-канале.

«Мне очень жаль, если мои слова как-то задели Елену Викторовну. Ни в коем случае не хотела ее обидеть, и если мои слова были поняты ею в таком ключе, то я искренне приношу свои извинения», — заявила Кокорина.

Она заявила, что сама является мамой, и понимает, что Букреева хочет добиться улучшения условий для своего ребенка. «Говоря о „других методах“, имела в виду, что у мам есть возможность обратиться напрямую в департамент здравоохранения и получить ответы. Мы знаем о данной ситуации, и департамент здравоохранения уже работает в этом направлении», — пояснила чиновница.

Кокорина также сообщила, что после разговора с Букреевой поручила сотрудникам депздрава встретиться с ней и рассказать, какие меры принимаются правительством области для решения вопроса по обеспечению детей с сахарным диабетом системами мониторинга непрерывного мониторинга глюкозы. «Как меня проинформировали в департаменте, по итогам беседы достигнута договоренность о встрече актива диабетического общества с представителями ведомства и Курганской областной детской больницы имени Красного Креста», — добавила замгубернатора.

Дети, страдающие диабетом, обеспечиваются медицинскими изделиями в соответствии с перечнем, утвержденным правительством. Системы мониторинга в этот перечень не входят. Департамент здравоохранения неоднократно направлял письма в Минздрав с просьбой внести системы непрерывного мониторинга глюкозы в этот перечень. По данным областного правительства, на обеспечение ими взрослых и детей с диабетом в 2022 году Курганской области потребуется около 40 млн рублей, в том числе около 28 млн рублей — для детей.

Ранее URA.RU сообщало, что Кокорина пристыдила Букрееву за пикет возле здания депздрава. Чиновница заявила, что женщина добивается результата «не теми методами». Букреева 11 января вышла к зданию департамента с плакатом, на котором было написано: «Депздрав, лечите детей по стандарту. Детям нужен мониторинг».

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