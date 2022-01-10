Замгубернатора отчитала жительницу Кургана, вышедшую на пикет

По словам участницы пикета, Лариса Кокорина (на фото) заявила, что женщина выбрала неправильные методы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Замгубернатора Курганской области Лариса Кокорина пристыдила жительницу Кургана Елену Букрееву за пикет возле здания регионального департамента здравоохранения. Об этом URA.RU рассказала сама Букреева. Она воспитывает ребенка, больного диабетом, и на пикете призывала депздрав лечить детей правильно.

«Кокорина проходила мимо. Я поздоровалась, но она меня проигнорировала. А потом повернулась и сказала: „Вам не стыдно?“ Я ответила, что нет, потому что я прошу для детей. На это Кокорина мне сказала, что я не теми методами [добиваюсь результата]. Я ответила, что как раз хотела услышать, как этого добиться, но она развернулась и ушла. Меня это очень задело», — поделилась Букреева.

Женщина воспитывает ребенка, больного диабетом Фото: читатель URA.RU

Она также рассказала, что после этого к ней вышел охранник, который пытался выгнать женщину. Участница пикета ответила, что имеет на это право. Тогда ее пригласили внутрь, где с Букреевой поговорили сотрудники департамента здравоохранения. В пресс-службе областного правительства пообещали URA.RU прокомментировать эту информацию в ближайшее время.

Ранее URA.RU сообщало, что Букреева 11 января вышла к зданию департамента здравоохранения с плакатом, на котором было написано: «Депздрав, лечите детей по стандарту. Детям нужен мониторинг». С 27 по 30 декабря 2021 года одиночные пикеты в Кургане проходили возле здания областного правительства. Мамы детей с диабетом, в том числе депутат облдумы Наталья Воробьева, просили обеспечить их детей системами непрерывного мониторинга глюкозы в крови, чтобы не нужно было ежедневно протыкать пальцы. Представители областного правительства отвечали, что обращались по этому вопросу в Минздрав РФ несколько раз. Председатель Курганской областной думы Дмитрий Фролов заявлял, что Воробьева выбрала неподходящие методы для достижения результата.

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