Замгубернатора отчитала жительницу Кургана, вышедшую на пикет

Замгубернатора Курганской области Лариса Кокорина пристыдила жительницу Кургана Елену Букрееву за пикет возле здания регионального департамента здравоохранения. Об этом URA.RU рассказала сама Букреева. Она воспитывает ребенка, больного диабетом, и на пикете призывала депздрав лечить детей правильно.
«Кокорина проходила мимо. Я поздоровалась, но она меня проигнорировала. А потом повернулась и сказала: „Вам не стыдно?“ Я ответила, что нет, потому что я прошу для детей. На это Кокорина мне сказала, что я не теми методами [добиваюсь результата]. Я ответила, что как раз хотела услышать, как этого добиться, но она развернулась и ушла. Меня это очень задело», — поделилась Букреева.
Женщина воспитывает ребенка, больного диабетом
Фото: читатель URA.RU
Она также рассказала, что после этого к ней вышел охранник, который пытался выгнать женщину. Участница пикета ответила, что имеет на это право. Тогда ее пригласили внутрь, где с Букреевой поговорили сотрудники департамента здравоохранения. В пресс-службе областного правительства пообещали URA.RU прокомментировать эту информацию в ближайшее время.
Ранее URA.RU сообщало, что Букреева 11 января вышла к зданию департамента здравоохранения с плакатом, на котором было написано: «Депздрав, лечите детей по стандарту. Детям нужен мониторинг». С 27 по 30 декабря 2021 года одиночные пикеты в Кургане проходили возле здания областного правительства. Мамы детей с диабетом, в том числе депутат облдумы Наталья Воробьева, просили обеспечить их детей системами непрерывного мониторинга глюкозы в крови, чтобы не нужно было ежедневно протыкать пальцы. Представители областного правительства отвечали, что обращались по этому вопросу в Минздрав РФ несколько раз. Председатель Курганской областной думы Дмитрий Фролов заявлял, что Воробьева выбрала неподходящие методы для достижения результата.
Замгубернатора Курганской области Лариса Кокорина пристыдила жительницу Кургана Елену Букрееву за пикет возле здания регионального департамента здравоохранения. Об этом URA.RU рассказала сама Букреева. Она воспитывает ребенка, больного диабетом, и на пикете призывала депздрав лечить детей правильно. «Кокорина проходила мимо. Я поздоровалась, но она меня проигнорировала. А потом повернулась и сказала: „Вам не стыдно?“ Я ответила, что нет, потому что я прошу для детей. На это Кокорина мне сказала, что я не теми методами [добиваюсь результата]. Я ответила, что как раз хотела услышать, как этого добиться, но она развернулась и ушла. Меня это очень задело», — поделилась Букреева. Она также рассказала, что после этого к ней вышел охранник, который пытался выгнать женщину. Участница пикета ответила, что имеет на это право. Тогда ее пригласили внутрь, где с Букреевой поговорили сотрудники департамента здравоохранения. В пресс-службе областного правительства пообещали URA.RU прокомментировать эту информацию в ближайшее время. Ранее URA.RU сообщало, что Букреева 11 января вышла к зданию департамента здравоохранения с плакатом, на котором было написано: «Депздрав, лечите детей по стандарту. Детям нужен мониторинг». С 27 по 30 декабря 2021 года одиночные пикеты в Кургане проходили возле здания областного правительства. Мамы детей с диабетом, в том числе депутат облдумы Наталья Воробьева, просили обеспечить их детей системами непрерывного мониторинга глюкозы в крови, чтобы не нужно было ежедневно протыкать пальцы. Представители областного правительства отвечали, что обращались по этому вопросу в Минздрав РФ несколько раз. Председатель Курганской областной думы Дмитрий Фролов заявлял, что Воробьева выбрала неподходящие методы для достижения результата.