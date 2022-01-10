10 января 2022
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05 января 2022

Жительница Кургана призвала депздрав лечить детей правильно. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Женщина воспитывает больного диабетом ребенка Фото:

Мама ребенка, больного диабетом, 11 января провела пикет возле здания департамента здравоохранения Курганской области. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Депздрав, лечите детей по стандарту. Детям нужен мониторинг», — с таким плакатом женщина вышла на пикет.

С 27 по 30 декабря 2021 года одиночные пикеты в Кургане проходили возле здания областного правительства. Мамы детей с диабетом, в том числе депутат облдумы Наталья Воробьева, просили обеспечить их детей системами непрерывного мониторинга глюкозы в крови, чтобы не нужно было ежедневно протыкать пальцы.

Представители областного правительства отвечали, что обращались по этому вопросу в Минздрав РФ несколько раз. Позже председатель Курганской областной думы Дмитрий Фролов заявил, что Воробьева выбрала неподходящие методы для достижения результата.

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Мама ребенка, больного диабетом, 11 января провела пикет возле здания департамента здравоохранения Курганской области. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. «Депздрав, лечите детей по стандарту. Детям нужен мониторинг», — с таким плакатом женщина вышла на пикет. С 27 по 30 декабря 2021 года одиночные пикеты в Кургане проходили возле здания областного правительства. Мамы детей с диабетом, в том числе депутат облдумы Наталья Воробьева, просили обеспечить их детей системами непрерывного мониторинга глюкозы в крови, чтобы не нужно было ежедневно протыкать пальцы. Представители областного правительства отвечали, что обращались по этому вопросу в Минздрав РФ несколько раз. Позже председатель Курганской областной думы Дмитрий Фролов заявил, что Воробьева выбрала неподходящие методы для достижения результата.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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