Женщина воспитывает больного диабетом ребенка Фото: читатель URA.RU

Мама ребенка, больного диабетом, 11 января провела пикет возле здания департамента здравоохранения Курганской области. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Депздрав, лечите детей по стандарту. Детям нужен мониторинг», — с таким плакатом женщина вышла на пикет.

С 27 по 30 декабря 2021 года одиночные пикеты в Кургане проходили возле здания областного правительства. Мамы детей с диабетом, в том числе депутат облдумы Наталья Воробьева, просили обеспечить их детей системами непрерывного мониторинга глюкозы в крови, чтобы не нужно было ежедневно протыкать пальцы.

Представители областного правительства отвечали, что обращались по этому вопросу в Минздрав РФ несколько раз. Позже председатель Курганской областной думы Дмитрий Фролов заявил, что Воробьева выбрала неподходящие методы для достижения результата.