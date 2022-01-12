Посол РФ раскритиковал Нуланд за агрессивные высказывания

Обвинительные высказывания Госдепа США в адрес РФ вредят российско-американским переговорам Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Обвинительные высказывания чиновников Госдепартамента США в адрес России вредят российско-американским переговорам. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов, комментируя слова заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд.

«Надо быть сдержанными и аккуратными во фразеологии. … Обвинительная риторика высокопоставленных сотрудников Госдепартамента не способствует созданию конструктивной атмосферы на переговорах», — цитирует Антонова российское посольство на своей странице в Facebook.

Ранее Нуланд в ходе брифинга обвинила Россию в эскалации кризиса на украинской границе, заявив, что Москва выпускает дезинформацию и ложь об Украине, Соединенных Штатах и НАТО, «чтобы оправдать свои действия», пишет ТАСС. Фактически посол обвинил Нуланд в незнании основ дипломатической работы.

«Нам нужны конкретные действия американской стороны, а не дезинформация и обвинения во всех грехах. … Мы четко и ясно обозначили свои приоритеты. Ждем … письменных ответов на конкретные российские предложения», — заявил он. По мнению Антонова, США не стоит поощрять «фашистских молодчиков, которые маршируют в Киеве». «История не прощает ошибок», — подчеркнул он.

Накануне в Женеве прошли российско-американские консультации, посвященные гарантиям безопасности. Сегодня, 12 января, запланировано обсуждение российских инициатив в сфере безопасности в Европе на заседании Совета Россия—НАТО в Брюсселе. 13 января состоится заседание Постоянного совета ОБСЕ в Вене, посвященное этим же проблемам.

Утверждения о том, что Россия готовится напасть на Украину, звучат на Западе с осени прошлого года. Западные СМИ даже опубликовали карту возможного вторжения. В Кремле подобные заявления называют «экзальтированными и лишенными здравого смысла».

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