Кинологи проверяют десятки школ и других зданий Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В родительских чатах Екатеринбурга распространяют письмо, которое по неподтвержденным данным стало причиной массовой эвакуации десятков школ и других средних и высших учебных заведений. В сообщении, которое имеется в распоряжении URA.RU, анонимный автор пишет о ненависти ко всем и угрожает взорвать школу.

«Я всю жизнь всех ненавидел, сегодня вы все почувствуете мою ненависть. Вам всем конец, я взорву школу, вы все умрете», — написал неизвестный.

По данным источника агентства из силовых структур, это послание утром 12 января получили по электронной почте руководители 161 объекта Екатеринбурга. Из них угроза о минировании поступила в 93 школы, консерваторию, гимназию и прочие учебные заведения.

«Сейчас принимаются все необходимые меры по организации и эвакуации детей из школ, согласно антитеррористической защищенности и протоколу действий в подобных ситуациях», — добавил инсайдер. Другой источник в правоохранительный органах добавил, что на данный момент проверено 40 зданий, взрывоопасных веществ и предметов там не обнаружено.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге эвакуировали здание суда. Туда поступал звонок о минировании.

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