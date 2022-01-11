11 января 2022

Причиной эвакуации школ Екатеринбурга стало письмо с угрозами. «Вам всем конец»

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Эвакуация детей из детского сада. Курган, кинолог, полиция, собака кинолог, эвакуация
Кинологи проверяют десятки школ и других зданий Фото:

В родительских чатах Екатеринбурга распространяют письмо, которое по неподтвержденным данным стало причиной массовой эвакуации десятков школ и других средних и высших учебных заведений. В сообщении, которое имеется в распоряжении URA.RU, анонимный автор пишет о ненависти ко всем и угрожает взорвать школу.

«Я всю жизнь всех ненавидел, сегодня вы все почувствуете мою ненависть. Вам всем конец, я взорву школу, вы все умрете», — написал неизвестный.

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В Екатеринбурге после «минирования» школ эвакуировали медколледж

По данным источника агентства из силовых структур, это послание утром 12 января получили по электронной почте руководители 161 объекта Екатеринбурга. Из них угроза о минировании поступила в 93 школы, консерваторию, гимназию и прочие учебные заведения.

«Сейчас принимаются все необходимые меры по организации и эвакуации детей из школ, согласно антитеррористической защищенности и протоколу действий в подобных ситуациях», — добавил инсайдер. Другой источник в правоохранительный органах добавил, что на данный момент проверено 40 зданий, взрывоопасных веществ и предметов там не обнаружено.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге эвакуировали здание суда. Туда поступал звонок о минировании.

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В родительских чатах Екатеринбурга распространяют письмо, которое по неподтвержденным данным стало причиной массовой эвакуации десятков школ и других средних и высших учебных заведений. В сообщении, которое имеется в распоряжении URA.RU, анонимный автор пишет о ненависти ко всем и угрожает взорвать школу. «Я всю жизнь всех ненавидел, сегодня вы все почувствуете мою ненависть. Вам всем конец, я взорву школу, вы все умрете», — написал неизвестный. По данным источника агентства из силовых структур, это послание утром 12 января получили по электронной почте руководители 161 объекта Екатеринбурга. Из них угроза о минировании поступила в 93 школы, консерваторию, гимназию и прочие учебные заведения. «Сейчас принимаются все необходимые меры по организации и эвакуации детей из школ, согласно антитеррористической защищенности и протоколу действий в подобных ситуациях», — добавил инсайдер. Другой источник в правоохранительный органах добавил, что на данный момент проверено 40 зданий, взрывоопасных веществ и предметов там не обнаружено. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге эвакуировали здание суда. Туда поступал звонок о минировании.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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