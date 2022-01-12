Сына пермского экс-губернатора не устроило наказание для Минфина

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Заседание арбитражного суда Московской области по делу ЗАО «Совхоз имени Ленина». Москва, документы, руки
Апелляционная жалоба подана в Девятый арбитражный апелляционный суд Москвы Фото:

Компания «Вили» Антона Чиркунова, сына пермского экс-губернатора Олега Чиркунова, продолжит судиться с Минфином РФ. Информация отражена в картотеке на сайте арбитражного суда Москвы, где указано, что ООО «Вили» подало апелляцию на решение суда первой инстанции.

«ООО „Вили“: апелляционная жалоба подана 30 декабря», — сообщается на сайте. Уточняется, что дело направлено в Девятый арбитражный апелляционный суд Москвы.

Ранее арбитражный суд Москвы взыскал с Минфина России в пользу компании Чиркунова-младшего 100 тысяч рублей. Предприниматель добивался в суде возмещения ущерба за привлечение его компаний («Вили», «Вили-разработка») федеральным ведомством к административной ответственности.

Изначально Чиркунов-младший требовал от Минфина РФ возмещения свыше 144 млн рублей. Впоследствии сумма исковых требований сократилась в 18 раз.

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Компания «Вили» Антона Чиркунова, сына пермского экс-губернатора Олега Чиркунова, продолжит судиться с Минфином РФ. Информация отражена в картотеке на сайте арбитражного суда Москвы, где указано, что ООО «Вили» подало апелляцию на решение суда первой инстанции. «ООО „Вили“: апелляционная жалоба подана 30 декабря», — сообщается на сайте. Уточняется, что дело направлено в Девятый арбитражный апелляционный суд Москвы. Ранее арбитражный суд Москвы взыскал с Минфина России в пользу компании Чиркунова-младшего 100 тысяч рублей. Предприниматель добивался в суде возмещения ущерба за привлечение его компаний («Вили», «Вили-разработка») федеральным ведомством к административной ответственности. Изначально Чиркунов-младший требовал от Минфина РФ возмещения свыше 144 млн рублей. Впоследствии сумма исковых требований сократилась в 18 раз.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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