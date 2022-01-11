В Екатеринбурге после школ начали эвакуировать вузы

Студентов Екатеринбурга выводят из зданий вузов Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Екатеринбурге после массовых сообщений о «минировани» школ эвакуировали Уральский государственный университет путей сообщения. Об этом сообщил источник URA.RU в вузе. В telegram-каналах также сообщают об эвакуации Уральского государственного горного университета и Театрального института.

«Староста только что сообщил, что университет (УрГУПС — прим. URA.RU) эвакуировали. Причину не говорят», — сообщил собеседник агентства.

Telegram-канал «Екатское чтиво» сообщил об эвакуации Горного университета и Театрального института. Студенты выведены из зданий и ожидают распоряжений преподавателей.

URA.RU обратилось в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Там воздержались от комментариев и не смогли уточнить, когда смогут их предоставить. Представители вузов не ответили на звонок корреспондента агентства. На почты направлен запрос. В ректорате Театрального института и УрГУПС URA.RU подтвердили информацию.

Ранее в соцсетях сообщали о массовой эвакуации екатеринбургских школ. Из-за анонимных писем детей вывели из школ № 25, 208, 1, 63, 69, 171, 48, 147. Также была эвакуирована государственная консерватория. Полиция отказывается комментировать сообщения очевидцев.

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