Свердловский минобр дал указание школам после угрозы минирования

Свердловских школьников решено отправлять домой после массовой эвакуации 12 января Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Учащихся школ Екатеринбурга, куда 12 января поступали сообщения о минировании, рекомендовано отправить по домам. Такое указание директорам дал министр образования Свердловской области Юрий Биктуганов по итогам экстренного совещания, сообщили URA.RU в региональном департаменте информполитики.

«В школах, где проходила эвакуация, рекомендовано отправить детей домой. При этом классные руководители должны связаться с родителями и убедиться, что каждый ребенок благополучно добрался до дома. В тех школах, куда поступали звонки до начала учебного дня, детям разрешено остаться дома. При этом учебный процесс не прерывается — всем даны задания для домашней работы», — заявил Юрий Биктуганов.

Министр отметил, что во время эвакуации на улицу все дети должны быть одеты. В тех учреждениях, куда сообщение о минировании поступило до начала учебного дня, школьникам разрешено остаться дома. Областные власти находятся на контакте с органами правопорядка.

О массовой эвакуации школ Екатеринбурга из-за угрозы минирования стало известно рано утром 12 января. Согласно официальной информации, во время первого урока были эвакуировали 93 школы. По одной из версий, причиной могло стать анонимное письмо с угрозами взрыва, которое было разослано по учреждениям. Сразу после эвакуации несколько школ объявили о переходе на удаленку до конца недели.

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