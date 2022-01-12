В «минировании» уральских школ подозревают жителя Латвии

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Однодневные сборы парламентариев и прессы в 21 бригаде Росгвардии. Москва, минирование, саперы, росгвардия, разминирование, прочесывание местности
В Екатеринбурге силовикам приходится реагировать на сообщения о минированиях почти каждый день Фото:

В организации массовых минирований школ и других зданий Екатеринбурга, а также Тюмени, подозревается человек, проживающий в Латвии. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах Свердловской области.

«Есть предположение, что к волне минирования может быть причастен проживающий в Латвии. Информация нами сейчас проверяется», — уточнил инсайдер. По его словам, подозреваемый ведет свой telegram-канал, тематика и посты в котором касаются темы лжеминирований. Собеседник агентства добавил, что этого же человека считают причастным к массовым минированиям в Тюмени.

Утром 12 января в Екатеринбурге несколько десятков школ и других заведений получили по электронной почте письма с угрозами. Анонимный автор заявлял, что «ненавидит всех и взорвет школы». Детей из 93 школ эвакуировали, силовики сразу нескольких ведомств проверяют объекты. Некоторые учебные заведения ушли на дистант.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург» и в viber-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В организации массовых минирований школ и других зданий Екатеринбурга, а также Тюмени, подозревается человек, проживающий в Латвии. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах Свердловской области. «Есть предположение, что к волне минирования может быть причастен проживающий в Латвии. Информация нами сейчас проверяется», — уточнил инсайдер. По его словам, подозреваемый ведет свой telegram-канал, тематика и посты в котором касаются темы лжеминирований. Собеседник агентства добавил, что этого же человека считают причастным к массовым минированиям в Тюмени. Утром 12 января в Екатеринбурге несколько десятков школ и других заведений получили по электронной почте письма с угрозами. Анонимный автор заявлял, что «ненавидит всех и взорвет школы». Детей из 93 школ эвакуировали, силовики сразу нескольких ведомств проверяют объекты. Некоторые учебные заведения ушли на дистант.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...