Экс-чиновница из Кургана устроилась работать в свердловское СМИ

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Заседание областной думы. Курган, фролова юлия
Юлия Фролова устроилась работать в РИА «Новый день» Фото:

Бывшая замдиректора департамента информационной и внутренней политики Курганской области Юлия Фролова после увольнения из областного правительства вернулась в журналистику. Она устроилась работать в РИА «Новый день» (Екатеринбург), сообщили URA.RU источники, близкие к сфере журналистики.

«Фролова вернулась в „Новый день“. Она уже вышла на работу», — рассказал один из инсайдеров.

Фролова не стала отвечать в мессенджере на вопросы корреспондента URA.RU о своем трудоустройстве в СМИ. Новости с ее подписью уже выходят на ямальской ленте «Нового дня».

Фролова работала в департаменте информационной и внутренней политики с октября 2019 года по октябрь 2021 года. Этим ведомством руководила Анастасия Гусарова, которая также уволилась в октябре 2021 года. В региональном правительстве URA.RU объяснили, что Гусарову и Фролову приглашали под определенную задачу — сопровождение выборов, с ними заключался срочный контракт на два года. После окончания контракта экс-чиновницы решили вернуться в Екатеринбург. До работы в органах власти Курганской области Фролова занималась журналистикой, в частности она ранее уже работала в «Новом дне», а до этого — в URA.RU.

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Бывшая замдиректора департамента информационной и внутренней политики Курганской области Юлия Фролова после увольнения из областного правительства вернулась в журналистику. Она устроилась работать в РИА «Новый день» (Екатеринбург), сообщили URA.RU источники, близкие к сфере журналистики. «Фролова вернулась в „Новый день“. Она уже вышла на работу», — рассказал один из инсайдеров. Фролова не стала отвечать в мессенджере на вопросы корреспондента URA.RU о своем трудоустройстве в СМИ. Новости с ее подписью уже выходят на ямальской ленте «Нового дня». Фролова работала в департаменте информационной и внутренней политики с октября 2019 года по октябрь 2021 года. Этим ведомством руководила Анастасия Гусарова, которая также уволилась в октябре 2021 года. В региональном правительстве URA.RU объяснили, что Гусарову и Фролову приглашали под определенную задачу — сопровождение выборов, с ними заключался срочный контракт на два года. После окончания контракта экс-чиновницы решили вернуться в Екатеринбург. До работы в органах власти Курганской области Фролова занималась журналистикой, в частности она ранее уже работала в «Новом дне», а до этого — в URA.RU.
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