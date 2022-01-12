Экс-чиновница из Кургана устроилась работать в свердловское СМИ

12 января 2022 в 11:56 Размер текста - 17 +

Юлия Фролова устроилась работать в РИА «Новый день» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Бывшая замдиректора департамента информационной и внутренней политики Курганской области Юлия Фролова после увольнения из областного правительства вернулась в журналистику. Она устроилась работать в РИА «Новый день» (Екатеринбург), сообщили URA.RU источники, близкие к сфере журналистики. «Фролова вернулась в „Новый день“. Она уже вышла на работу», — рассказал один из инсайдеров. Фролова не стала отвечать в мессенджере на вопросы корреспондента URA.RU о своем трудоустройстве в СМИ. Новости с ее подписью уже выходят на ямальской ленте «Нового дня». Фролова работала в департаменте информационной и внутренней политики с октября 2019 года по октябрь 2021 года. Этим ведомством руководила Анастасия Гусарова, которая также уволилась в октябре 2021 года. В региональном правительстве URA.RU объяснили, что Гусарову и Фролову приглашали под определенную задачу — сопровождение выборов, с ними заключался срочный контракт на два года. После окончания контракта экс-чиновницы решили вернуться в Екатеринбург. До работы в органах власти Курганской области Фролова занималась журналистикой, в частности она ранее уже работала в «Новом дне», а до этого — в URA.RU. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Курган » и в viber-канале « Курган », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Бывшая замдиректора департамента информационной и внутренней политики Курганской области Юлия Фролова после увольнения из областного правительства вернулась в журналистику. Она устроилась работать в РИА «Новый день» (Екатеринбург), сообщили URA.RU источники, близкие к сфере журналистики. «Фролова вернулась в „Новый день“. Она уже вышла на работу», — рассказал один из инсайдеров. Фролова не стала отвечать в мессенджере на вопросы корреспондента URA.RU о своем трудоустройстве в СМИ. Новости с ее подписью уже выходят на ямальской ленте «Нового дня». Фролова работала в департаменте информационной и внутренней политики с октября 2019 года по октябрь 2021 года. Этим ведомством руководила Анастасия Гусарова, которая также уволилась в октябре 2021 года. В региональном правительстве URA.RU объяснили, что Гусарову и Фролову приглашали под определенную задачу — сопровождение выборов, с ними заключался срочный контракт на два года. После окончания контракта экс-чиновницы решили вернуться в Екатеринбург. До работы в органах власти Курганской области Фролова занималась журналистикой, в частности она ранее уже работала в «Новом дне», а до этого — в URA.RU.