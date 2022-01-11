11 января 2022

Минсельхоз подтвердил возможную реорганизацию курганского вуза

© Служба новостей «URA.RU»
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В Минсельхозе РФ подтвердили, что прорабатывают вопрос реорганизации КГСХА Фото:

Вопрос о смене учредителя Курганской государственной сельхозакадемии (КГСХА) действительно прорабатывается. Об этом пресс-служба Минсельхоза России сообщила в ответ на запрос URA.RU.

«В настоящий момент вопрос реорганизации Курганской государственной сельскохозяйственной академии им. Мальцева находится в стадии проработки», — заявили в Минсельхозе. Более подробные комментарии в ведомстве предоставлять не стали.

О предстоящей смене учредителя для КГСХА ранее сообщали источники URA.RU. Сейчас вуз подчиняется Минсельхозу России, но его планируют передать в подчинение Минобрнауки России. После этого в регионе смогут запустить процедуру объединения КГСХА и Курганского госуниверситета (КГУ), считают инсайдеры. При этом источники отмечали, что окончательное решение еще не принято.

Ранее URA.RU сообщало, что в последние годы КГСХА испытывала финансовые трудности. В 2020 году у вуза впервые за три года разблокировали банковские счета после того, как Минсельхоз РФ выделил субсидию в 366 млн рублей на погашение долгов. Несмотря на это, по состоянию на 2021 год у вуза сохранялась часть долгов. В 2019 году появлялись разговоры о возможном присоединении КГСХА к Южно-Уральскому аграрному госуниверситету (Челябинск), но этого не произошло.

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Вопрос о смене учредителя Курганской государственной сельхозакадемии (КГСХА) действительно прорабатывается. Об этом пресс-служба Минсельхоза России сообщила в ответ на запрос URA.RU. «В настоящий момент вопрос реорганизации Курганской государственной сельскохозяйственной академии им. Мальцева находится в стадии проработки», — заявили в Минсельхозе. Более подробные комментарии в ведомстве предоставлять не стали. О предстоящей смене учредителя для КГСХА ранее сообщали источники URA.RU. Сейчас вуз подчиняется Минсельхозу России, но его планируют передать в подчинение Минобрнауки России. После этого в регионе смогут запустить процедуру объединения КГСХА и Курганского госуниверситета (КГУ), считают инсайдеры. При этом источники отмечали, что окончательное решение еще не принято. Ранее URA.RU сообщало, что в последние годы КГСХА испытывала финансовые трудности. В 2020 году у вуза впервые за три года разблокировали банковские счета после того, как Минсельхоз РФ выделил субсидию в 366 млн рублей на погашение долгов. Несмотря на это, по состоянию на 2021 год у вуза сохранялась часть долгов. В 2019 году появлялись разговоры о возможном присоединении КГСХА к Южно-Уральскому аграрному госуниверситету (Челябинск), но этого не произошло.
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