Пассажиров доставят в пункт назначения на резервном самолете Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Один из пассажиров рейса Екатеринбург — Санкт-Петербург, который из-за проблем с шасси был вынужден вернуться в аэропорт вылета, назвал пилота героем. Этим он поделился с корреспондентом URA.RU.

«Речь пойдет о герое (в прямом смысле и с большой буквы) — первом пилоте. Еще раз убедился в том, что пилоты „Уральских авиалиний“ — это особая категория пилотов — мужики со стальными нервами. После обнаружения проблемы пилот сразу же установил связь с пассажирами, рассказал подробно о проблеме и о том, как он намерен в ближайшее время в полете ее устранить», — сообщает пассажир. Он добавил, что на борту все было спокойно до самой посадки.

Авиарейс U6-223 путем следования Екатеринбург — Санкт-Петербург был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорте «Кольцово» после взлета. Пилот обнаружил, что после поднятия в воздух у судна не закрылись створки шасси и принял решение отработать топливо и вернуться в аэропорт взлета. «Воздушное судно благополучно приземлилось в 13:36 в аэропорту Кольцово», — говорится в сообщении авиакомпании «Уральские авиалинии». В культурную столицу пассажиров рейса доставят на резервном самолете.

В августе 2019 года пилот самолета авиакомпании «Уральские авиалинии» Дамир Юсупов совершил жесткую посадку посреди кукурузного поля в Подмосковье. На борту было 233 человека, ни один из них не пострадал. Позднее, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев утвердил Юсупова членом Общественной палаты Свердловской области, а затем стало известно, что в России снимут кино про героический поступок командира экипажа.

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