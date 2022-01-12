Путин поручил нарастить темпы борьбы с COVID

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, портрет, путин владимир
У России есть несколько недель, чтобы подготовиться в новому удару пандемии, заявил Владимир Путин Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В России необходимо увеличить темпы тестирования людей на COVID-19 и продолжать вакцинацию. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства.

«Нужно наращивать тестирование на COVID-19 и продолжать вакцинацию. „Спутник V“, судя по всему, эффективнее других вакцин работает против „омикрона“. У России, как ожидается, есть пара недель для подготовки к новому удару пандемии», — сказал Путин. Трансляция совещания с правительством идет на телеканале «Россия 24».

Президент отметил, что также необходимо заняться вопросом диспансеризации граждан. «Углубленную диспансеризацию 9,5 млн в прошлом году планировали, а реально меньше 2 млн, поэтому надо заняться этим активно», — подчеркнул Путин.

В ходе совещания Путин также сообщил, что из-за новогодних праздников в России ожидаются новые вспышки коронавируса. Президент отметил, что коронавирус не оставляет в покое весь мир. Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили, что в мире побит рекорд по количеству новых заражений коронавирусом, пишет RT.

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В России необходимо увеличить темпы тестирования людей на COVID-19 и продолжать вакцинацию. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства. «Нужно наращивать тестирование на COVID-19 и продолжать вакцинацию. „Спутник V“, судя по всему, эффективнее других вакцин работает против „омикрона“. У России, как ожидается, есть пара недель для подготовки к новому удару пандемии», — сказал Путин. Трансляция совещания с правительством идет на телеканале «Россия 24». Президент отметил, что также необходимо заняться вопросом диспансеризации граждан. «Углубленную диспансеризацию 9,5 млн в прошлом году планировали, а реально меньше 2 млн, поэтому надо заняться этим активно», — подчеркнул Путин. В ходе совещания Путин также сообщил, что из-за новогодних праздников в России ожидаются новые вспышки коронавируса. Президент отметил, что коронавирус не оставляет в покое весь мир. Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили, что в мире побит рекорд по количеству новых заражений коронавирусом, пишет RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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