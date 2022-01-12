Путин поручил нарастить темпы борьбы с COVID

12 января 2022 в 13:58 Размер текста - 17 +

У России есть несколько недель, чтобы подготовиться в новому удару пандемии, заявил Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 В России необходимо увеличить темпы тестирования людей на COVID-19 и продолжать вакцинацию. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства. «Нужно наращивать тестирование на COVID-19 и продолжать вакцинацию. „Спутник V“, судя по всему, эффективнее других вакцин работает против „омикрона“. У России, как ожидается, есть пара недель для подготовки к новому удару пандемии», — сказал Путин. Трансляция совещания с правительством идет на телеканале «Россия 24». Президент отметил, что также необходимо заняться вопросом диспансеризации граждан. «Углубленную диспансеризацию 9,5 млн в прошлом году планировали, а реально меньше 2 млн, поэтому надо заняться этим активно», — подчеркнул Путин. В ходе совещания Путин также сообщил, что из-за новогодних праздников в России ожидаются новые вспышки коронавируса. Президент отметил, что коронавирус не оставляет в покое весь мир. Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили, что в мире побит рекорд по количеству новых заражений коронавирусом, пишет RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В России необходимо увеличить темпы тестирования людей на COVID-19 и продолжать вакцинацию. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства. «Нужно наращивать тестирование на COVID-19 и продолжать вакцинацию. „Спутник V“, судя по всему, эффективнее других вакцин работает против „омикрона“. У России, как ожидается, есть пара недель для подготовки к новому удару пандемии», — сказал Путин. Трансляция совещания с правительством идет на телеканале «Россия 24». Президент отметил, что также необходимо заняться вопросом диспансеризации граждан. «Углубленную диспансеризацию 9,5 млн в прошлом году планировали, а реально меньше 2 млн, поэтому надо заняться этим активно», — подчеркнул Путин. В ходе совещания Путин также сообщил, что из-за новогодних праздников в России ожидаются новые вспышки коронавируса. Президент отметил, что коронавирус не оставляет в покое весь мир. Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили, что в мире побит рекорд по количеству новых заражений коронавирусом, пишет RT.