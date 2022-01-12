Миронов предложил вводить QR-коды только в случае ЧС

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Руководитель фракции
Сергей Миронов призвал изменить закон о QR-кодах Фото:
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В России повсеместно введут QR-коды

Система QR-кодов должна быть введена только в случае чрезвычайной ситуации при условии гарантий и ответственности властей за такие экстраординарные меры. Об этом заявил лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. Его слова приведены в пресс-релизе СРЗП, который есть в распоряжении URA.RU.

«„Справедливая Россия — За правду“ настаивает, что QR-коды или другие аналогичные системы, которые ограничивают конституционные права граждан, можно использовать только в условиях режима чрезвычайной ситуации. Закон должен предусматривать гарантии и ответственность властей за такие экстраординарные меры», — сказал Миронов.

Ранее Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект о введении QR-кодов для посещения массовых мероприятий, учреждений культуры, общепита и розничной торговли. Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что диалог с гражданами по теме QR-кодов является очень важным, пишет «Национальная служба новостей».

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Система QR-кодов должна быть введена только в случае чрезвычайной ситуации при условии гарантий и ответственности властей за такие экстраординарные меры. Об этом заявил лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. Его слова приведены в пресс-релизе СРЗП, который есть в распоряжении URA.RU. «„Справедливая Россия — За правду“ настаивает, что QR-коды или другие аналогичные системы, которые ограничивают конституционные права граждан, можно использовать только в условиях режима чрезвычайной ситуации. Закон должен предусматривать гарантии и ответственность властей за такие экстраординарные меры», — сказал Миронов. Ранее Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект о введении QR-кодов для посещения массовых мероприятий, учреждений культуры, общепита и розничной торговли. Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что диалог с гражданами по теме QR-кодов является очень важным, пишет «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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