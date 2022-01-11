11 января 2022

Бастрыкин занялся делом о ложном минировании школ Екатеринбурга

© Служба новостей «URA.RU»
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Бастрыкин Александр, бастрыкин александр
Александр Бастрыкин поручил провести доклад об инциденте Михаилу Богинскому Фото:

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил провести проверку после сообщений о минировании школ Екатеринбурга. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

«Александр Иванович Бастрыкин поручил организовать процессуальную проверку», — говорится в сообщении ведомства, опубликованном на сайте. О ходе проверки доложит руководитель СУ СКР по Свердловской области Михаил Богинский.

Сообщения о минировании начали поступать в школы Екатеринбурга утром 12 января. Туда поступили анонимные письма о минировании зданий. Всего эвакуировали 151 школу, а после этого сообщения о минировании начали поступать в вузы города. Родители учеников потребовали наказания для того, кто разослал предупреждение.

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Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил провести проверку после сообщений о минировании школ Екатеринбурга. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России. «Александр Иванович Бастрыкин поручил организовать процессуальную проверку», — говорится в сообщении ведомства, опубликованном на сайте. О ходе проверки доложит руководитель СУ СКР по Свердловской области Михаил Богинский. Сообщения о минировании начали поступать в школы Екатеринбурга утром 12 января. Туда поступили анонимные письма о минировании зданий. Всего эвакуировали 151 школу, а после этого сообщения о минировании начали поступать в вузы города. Родители учеников потребовали наказания для того, кто разослал предупреждение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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