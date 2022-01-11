Бастрыкин занялся делом о ложном минировании школ Екатеринбурга

12 января 2022 в 14:45 Размер текста - 17 +

Александр Бастрыкин поручил провести доклад об инциденте Михаилу Богинскому Фото: Официальный сайт Президента РФ Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил провести проверку после сообщений о минировании школ Екатеринбурга. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России. «Александр Иванович Бастрыкин поручил организовать процессуальную проверку», — говорится в сообщении ведомства, опубликованном на сайте. О ходе проверки доложит руководитель СУ СКР по Свердловской области Михаил Богинский. Сообщения о минировании начали поступать в школы Екатеринбурга утром 12 января. Туда поступили анонимные письма о минировании зданий. Всего эвакуировали 151 школу, а после этого сообщения о минировании начали поступать в вузы города. Родители учеников потребовали наказания для того, кто разослал предупреждение. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил провести проверку после сообщений о минировании школ Екатеринбурга. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России. «Александр Иванович Бастрыкин поручил организовать процессуальную проверку», — говорится в сообщении ведомства, опубликованном на сайте. О ходе проверки доложит руководитель СУ СКР по Свердловской области Михаил Богинский. Сообщения о минировании начали поступать в школы Екатеринбурга утром 12 января. Туда поступили анонимные письма о минировании зданий. Всего эвакуировали 151 школу, а после этого сообщения о минировании начали поступать в вузы города. Родители учеников потребовали наказания для того, кто разослал предупреждение.