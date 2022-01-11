11 января 2022
10 января 2022

Число жертв отравления метилом в Тюмени грозит вырасти вдвое

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Виды Москвы, следственный комитет россии, служебная машина
По делу о массовом отравлении жителей Тюмени метиловой водкой арестованы девять человек Фото:
новость из сюжета
Жители ХМАО и Тюменской области массово отравились суррогатом

В деле об отравлении жителей Тюмени паленой водкой может стать в два раза больше потерпевших. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. По его словам, приобрести метилосодержашую смесь в бутылках из-под водки могли более 17 человек. В начала января от отравления метилом в Тюмени погибли девять горожан.

«Появляются новые эпизоды, которые приобщаются к делу. Таким образом, количество потерпевших может увеличиться в два раза. Пострадать от действий продавцов паленки могли 17 человек. Или больше», — пояснил собеседник URA.RU на условиях анонимности.

Он добавил, что некоторые арестованные по данному делу предприниматели полностью отказались от дачи показаний, воспользовавшись ст. 51 УК РФ. В пресс-службу регионального управления Следственного комитета по Тюменской области направлен запрос. Ответ на него ожидается.

В начала января в Тюмени произошло массовое отравление людей метиловым спиртом, жертвами которого стали девять человек. Как предполагает следствие, все они употребляли купленную в круглосуточных магазинах паленую водку под маркой «Родники Сибири». Девять фигурантов уголовного дела были арестованы. В ночь с 8 на 9 января аналогичная трагедия произошла в Кондинском районе Ханты-Мансийского округа. Там от отравления поддельной водкой также скончались девять человек.

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В деле об отравлении жителей Тюмени паленой водкой может стать в два раза больше потерпевших. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. По его словам, приобрести метилосодержашую смесь в бутылках из-под водки могли более 17 человек. В начала января от отравления метилом в Тюмени погибли девять горожан. «Появляются новые эпизоды, которые приобщаются к делу. Таким образом, количество потерпевших может увеличиться в два раза. Пострадать от действий продавцов паленки могли 17 человек. Или больше», — пояснил собеседник URA.RU на условиях анонимности. Он добавил, что некоторые арестованные по данному делу предприниматели полностью отказались от дачи показаний, воспользовавшись ст. 51 УК РФ. В пресс-службу регионального управления Следственного комитета по Тюменской области направлен запрос. Ответ на него ожидается. В начала января в Тюмени произошло массовое отравление людей метиловым спиртом, жертвами которого стали девять человек. Как предполагает следствие, все они употребляли купленную в круглосуточных магазинах паленую водку под маркой «Родники Сибири». Девять фигурантов уголовного дела были арестованы. В ночь с 8 на 9 января аналогичная трагедия произошла в Кондинском районе Ханты-Мансийского округа. Там от отравления поддельной водкой также скончались девять человек.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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