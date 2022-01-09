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В Тюмени под арест отправили еще двоих торговцев паленой водкой

© Служба новостей «URA.RU»
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Тюрьма, УФСИН. Тюмень, колючая проволока, колония, тюрьма
Всего по делу об отравлении людей метилосодержащей жидкостью арестованы четыре человека Фото:
новость из сюжета
Жители ХМАО и Тюменской области массово отравились суррогатом

В Тюмени суд по ходатайству регионального управления Следственного комитета отправил под арест еще двоих фигурантов уголовного дела об отравлении метиловым спиртом, которое привело к смерти девяти человек. Об этом URA.RU сообщили в СК. Ранее на время следствия были арестованы продавец и владелец торговой точки, где торговали смертельной паленой водкой.

«В настоящее время Центральным районным судом города Тюмени удовлетворено ходатайство следователя СУ СК РФ по Тюменской области об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении четырех фигурантов уголовного дела по делу об отравлении метиловым спиртом на территории города Тюмени», — сообщили агентству в СК.

Там уточнили, что, в зависимости от роли, фигурантам предъявлены обвинения, предусмотренные ч.2 ст. 238 УК РФ (сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц). Также — по ч. 3 ст. 238 УК РФ (производство и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц).

Ранее URA.RU писало о том, что в начале января в Тюмени от отравления метилосодержащей жидкостью скончались девять человек. Как выяснилось позже, все они покупали водку «Родники Сибири» в одной из торговых точек города. По подозрению в торговле смертельным суррогатом задержаны 10 человек.

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В Тюмени суд по ходатайству регионального управления Следственного комитета отправил под арест еще двоих фигурантов уголовного дела об отравлении метиловым спиртом, которое привело к смерти девяти человек. Об этом URA.RU сообщили в СК. Ранее на время следствия были арестованы продавец и владелец торговой точки, где торговали смертельной паленой водкой. «В настоящее время Центральным районным судом города Тюмени удовлетворено ходатайство следователя СУ СК РФ по Тюменской области об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении четырех фигурантов уголовного дела по делу об отравлении метиловым спиртом на территории города Тюмени», — сообщили агентству в СК. Там уточнили, что, в зависимости от роли, фигурантам предъявлены обвинения, предусмотренные ч.2 ст. 238 УК РФ (сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц). Также — по ч. 3 ст. 238 УК РФ (производство и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц). Ранее URA.RU писало о том, что в начале января в Тюмени от отравления метилосодержащей жидкостью скончались девять человек. Как выяснилось позже, все они покупали водку «Родники Сибири» в одной из торговых точек города. По подозрению в торговле смертельным суррогатом задержаны 10 человек.
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