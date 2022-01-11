Власти Кургана рассмотрят семь предложений по изменению площади

Власти Кургана 30 января рассмотрят идеи горожан по обновлению центральной площади. Всего в мэрию было направлено семь идей. Данная информация была размещена 12 января на сайте городской администрации.
«От жителей города и профессиональных сообществ в сфере благоустройства и дизайна поступило семь письменных предложений по возможному благоустройству площади им. В. Ленина. Все обращения будут рассмотрены на очередном заседании Художественного совета», — объяснили в мэрии.
Предложения, которые примут во время заседания, будут учтены при подготовке концепции благоустройства площади. Свои предложения в мэрию направили горожане и представители профессиональных сообществ.
Предложения по благоустройству площади принимали до 31 декабря 2021 года. Сотрудники администрации отмечали, что на площади могут установить дополнительные элементы благоустройства, архитектурно-художественную подсветку и частично заменить перекрытие. Некоторые горожане заявляли, что площадь менять нельзя.
Власти Кургана 30 января рассмотрят идеи горожан по обновлению центральной площади. Всего в мэрию было направлено семь идей. Данная информация была размещена 12 января на сайте городской администрации. «От жителей города и профессиональных сообществ в сфере благоустройства и дизайна поступило семь письменных предложений по возможному благоустройству площади им. В. Ленина. Все обращения будут рассмотрены на очередном заседании Художественного совета», — объяснили в мэрии. Предложения, которые примут во время заседания, будут учтены при подготовке концепции благоустройства площади. Свои предложения в мэрию направили горожане и представители профессиональных сообществ. Предложения по благоустройству площади принимали до 31 декабря 2021 года. Сотрудники администрации отмечали, что на площади могут установить дополнительные элементы благоустройства, архитектурно-художественную подсветку и частично заменить перекрытие. Некоторые горожане заявляли, что площадь менять нельзя.