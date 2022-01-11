Власти Кургана рассмотрят семь предложений по изменению площади

О планах по благоустройству центральной площади Кургана стало известно в 2021 году Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Власти Кургана 30 января рассмотрят идеи горожан по обновлению центральной площади. Всего в мэрию было направлено семь идей. Данная информация была размещена 12 января на сайте городской администрации.

«От жителей города и профессиональных сообществ в сфере благоустройства и дизайна поступило семь письменных предложений по возможному благоустройству площади им. В. Ленина. Все обращения будут рассмотрены на очередном заседании Художественного совета», — объяснили в мэрии.

Предложения, которые примут во время заседания, будут учтены при подготовке концепции благоустройства площади. Свои предложения в мэрию направили горожане и представители профессиональных сообществ.

Предложения по благоустройству площади принимали до 31 декабря 2021 года. Сотрудники администрации отмечали, что на площади могут установить дополнительные элементы благоустройства, архитектурно-художественную подсветку и частично заменить перекрытие. Некоторые горожане заявляли, что площадь менять нельзя.

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