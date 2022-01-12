Друг Зеленского рассказал о его здоровье в последние дни жизни

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1 медиафорум. Михаил Зеленский. Курган, зеленский михаил
Михаил Зеленский был первым ведущим популярного ток-шоу «Прямой эфир» на канале «Россия» Фото:

Друг телеведущего Михаила Зеленского Николай Сергеев рассказал об их последнем разговоре, который прошел в день рождения Сергеева. Также товарищ рассказал журналистам о том, что телеведущий легко перенес COVID и не был антиваксером.

«Миша в последний раз меня поздравил с днем рождения 2 января. Насколько мне известно, он его [коронавирус] относительно легко перенес. <…> Миша точно не был антиваксером», — посетовал Сергеев сайту МК.RU.

Сергеев рассказал, что после того, как Михаил переболел COVID, он продолжил курить по две пачки сигарет в день. «Он обожал курить, сигареты были для него чуть ли не главным удовольствием. Но выглядел он хорошо! Миша был человеком-праздником, ни в чем себе никогда не отказывал», — объяснил товарищ телеведущего. Николай отзывается о своем друге, как о человеке, который жил под девизом: «Получай удовольствие».

Ранее стало известно, что на 47-м году жизни скончался журналист и телеведущий Михаил Зеленский. Предварительно, причиной смерти стал инсульт. Он скончался в Доминикане, где отдыхал со своей супругой.

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Друг телеведущего Михаила Зеленского Николай Сергеев рассказал об их последнем разговоре, который прошел в день рождения Сергеева. Также товарищ рассказал журналистам о том, что телеведущий легко перенес COVID и не был антиваксером. «Миша в последний раз меня поздравил с днем рождения 2 января. Насколько мне известно, он его [коронавирус] относительно легко перенес. <…> Миша точно не был антиваксером», — посетовал Сергеев сайту МК.RU. Сергеев рассказал, что после того, как Михаил переболел COVID, он продолжил курить по две пачки сигарет в день. «Он обожал курить, сигареты были для него чуть ли не главным удовольствием. Но выглядел он хорошо! Миша был человеком-праздником, ни в чем себе никогда не отказывал», — объяснил товарищ телеведущего. Николай отзывается о своем друге, как о человеке, который жил под девизом: «Получай удовольствие». Ранее стало известно, что на 47-м году жизни скончался журналист и телеведущий Михаил Зеленский. Предварительно, причиной смерти стал инсульт. Он скончался в Доминикане, где отдыхал со своей супругой.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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