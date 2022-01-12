Друг Зеленского рассказал о его здоровье в последние дни жизни

12 января 2022 в 16:47 Размер текста - 17 +

Михаил Зеленский был первым ведущим популярного ток-шоу «Прямой эфир» на канале «Россия» Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Друг телеведущего Михаила Зеленского Николай Сергеев рассказал об их последнем разговоре, который прошел в день рождения Сергеева. Также товарищ рассказал журналистам о том, что телеведущий легко перенес COVID и не был антиваксером. «Миша в последний раз меня поздравил с днем рождения 2 января. Насколько мне известно, он его [коронавирус] относительно легко перенес. <…> Миша точно не был антиваксером», — посетовал Сергеев сайту МК.RU. Сергеев рассказал, что после того, как Михаил переболел COVID, он продолжил курить по две пачки сигарет в день. «Он обожал курить, сигареты были для него чуть ли не главным удовольствием. Но выглядел он хорошо! Миша был человеком-праздником, ни в чем себе никогда не отказывал», — объяснил товарищ телеведущего. Николай отзывается о своем друге, как о человеке, который жил под девизом: «Получай удовольствие». Ранее стало известно, что на 47-м году жизни скончался журналист и телеведущий Михаил Зеленский. Предварительно, причиной смерти стал инсульт. Он скончался в Доминикане, где отдыхал со своей супругой. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Друг телеведущего Михаила Зеленского Николай Сергеев рассказал об их последнем разговоре, который прошел в день рождения Сергеева. Также товарищ рассказал журналистам о том, что телеведущий легко перенес COVID и не был антиваксером. «Миша в последний раз меня поздравил с днем рождения 2 января. Насколько мне известно, он его [коронавирус] относительно легко перенес. <…> Миша точно не был антиваксером», — посетовал Сергеев сайту МК.RU. Сергеев рассказал, что после того, как Михаил переболел COVID, он продолжил курить по две пачки сигарет в день. «Он обожал курить, сигареты были для него чуть ли не главным удовольствием. Но выглядел он хорошо! Миша был человеком-праздником, ни в чем себе никогда не отказывал», — объяснил товарищ телеведущего. Николай отзывается о своем друге, как о человеке, который жил под девизом: «Получай удовольствие». Ранее стало известно, что на 47-м году жизни скончался журналист и телеведущий Михаил Зеленский. Предварительно, причиной смерти стал инсульт. Он скончался в Доминикане, где отдыхал со своей супругой.