Друг Зеленского рассказал о его здоровье в последние дни жизни

Друг телеведущего Михаила Зеленского Николай Сергеев рассказал об их последнем разговоре, который прошел в день рождения Сергеева. Также товарищ рассказал журналистам о том, что телеведущий легко перенес COVID и не был антиваксером.
«Миша в последний раз меня поздравил с днем рождения 2 января. Насколько мне известно, он его [коронавирус] относительно легко перенес. <…> Миша точно не был антиваксером», — посетовал Сергеев сайту МК.RU.
Сергеев рассказал, что после того, как Михаил переболел COVID, он продолжил курить по две пачки сигарет в день. «Он обожал курить, сигареты были для него чуть ли не главным удовольствием. Но выглядел он хорошо! Миша был человеком-праздником, ни в чем себе никогда не отказывал», — объяснил товарищ телеведущего. Николай отзывается о своем друге, как о человеке, который жил под девизом: «Получай удовольствие».
Друг телеведущего Михаила Зеленского Николай Сергеев рассказал об их последнем разговоре, который прошел в день рождения Сергеева. Также товарищ рассказал журналистам о том, что телеведущий легко перенес COVID и не был антиваксером. «Миша в последний раз меня поздравил с днем рождения 2 января. Насколько мне известно, он его [коронавирус] относительно легко перенес. <…> Миша точно не был антиваксером», — посетовал Сергеев сайту МК.RU. Сергеев рассказал, что после того, как Михаил переболел COVID, он продолжил курить по две пачки сигарет в день. «Он обожал курить, сигареты были для него чуть ли не главным удовольствием. Но выглядел он хорошо! Миша был человеком-праздником, ни в чем себе никогда не отказывал», — объяснил товарищ телеведущего. Николай отзывается о своем друге, как о человеке, который жил под девизом: «Получай удовольствие». Ранее стало известно, что на 47-м году жизни скончался журналист и телеведущий Михаил Зеленский. Предварительно, причиной смерти стал инсульт. Он скончался в Доминикане, где отдыхал со своей супругой.