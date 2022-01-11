Умер ведущий телеканала «Россия-Культура» Михаил Зеленский

На 47-м году жизни скончался журналист и телеведущий Михаил Зеленский. Об этом сообщил заместитель руководителя телеканала «Россия-Культура» Александр Ефимович.
«Вечная память. На 47-м году жизни скончался наш телеведущий Михаил Зеленский», — написал Ефимович на своей странице в Facebook. Обстоятельства произошедшего не уточняются.
Михаил Зеленский был ведущим телепрограммы «Билет в Большой» на канале «Россия-Культура». Помимо этого, журналист являлся обозревателем телеканала и вел передачу «Новости культуры».
На 47-м году жизни скончался журналист и телеведущий Михаил Зеленский. Об этом сообщил заместитель руководителя телеканала «Россия-Культура» Александр Ефимович. «Вечная память. На 47-м году жизни скончался наш телеведущий Михаил Зеленский», — написал Ефимович на своей странице в Facebook. Обстоятельства произошедшего не уточняются. Михаил Зеленский был ведущим телепрограммы «Билет в Большой» на канале «Россия-Культура». Помимо этого, журналист являлся обозревателем телеканала и вел передачу «Новости культуры».