11 января 2022

Умер ведущий телеканала «Россия-Культура» Михаил Зеленский

© Служба новостей «URA.RU»
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1 медиафорум. Михаил Зеленский. Курган, зеленский михаил
Зеленский был ведущим и обозревателем телеканала «Россия-Культура» Фото:

На 47-м году жизни скончался журналист и телеведущий Михаил Зеленский. Об этом сообщил заместитель руководителя телеканала «Россия-Культура» Александр Ефимович.

«Вечная память. На 47-м году жизни скончался наш телеведущий Михаил Зеленский», — написал Ефимович на своей странице в Facebook. Обстоятельства произошедшего не уточняются.

Михаил Зеленский был ведущим телепрограммы «Билет в Большой» на канале «Россия-Культура». Помимо этого, журналист являлся обозревателем телеканала и вел передачу «Новости культуры».

На 47-м году жизни скончался журналист и телеведущий Михаил Зеленский. Об этом сообщил заместитель руководителя телеканала «Россия-Культура» Александр Ефимович. «Вечная память. На 47-м году жизни скончался наш телеведущий Михаил Зеленский», — написал Ефимович на своей странице в Facebook. Обстоятельства произошедшего не уточняются. Михаил Зеленский был ведущим телепрограммы «Билет в Большой» на канале «Россия-Культура». Помимо этого, журналист являлся обозревателем телеканала и вел передачу «Новости культуры».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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