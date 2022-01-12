Донбасс преодолел украинскую блокаду благодаря указу Путина

12 января 2022 в 17:03 Размер текста - 17 +

Промышленность Донбасса переориентируется на экспорт после указа Владимира Путина Фото: Владимир Андреев © URA.RU Донецкая народная республика (ДНР) смогла преодолеть блокаду Украины и сформировать новую экономическую реальность благодаря указу президента РФ Владимира Путина. Об этом заявили в министерстве промышленности и торговли ДНР. «Указ Президента Российской Федерации формирует новую экономическую реальность для промышленных предприятий нашей Республики, поскольку официально открывает рынок сбыта, необходимый для развития промышленного производства. Данное политическое решение разрушает режим экономической блокады Республики, установленный Украиной», — цитирует «Донецкое агентство новостей» заявление министерства промышленности и торговли ДНР. Промышленность республики переориентируется на экспорт. За 10 месяцев 2021 года объемы выросли на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Доля экспорта в Россию составила 80,1%. Ранее ДНР начала экспортировать в Россию колбасные изделия. В Ростовскую область поступила первая партия продукции «Енакиевского мясокомбината». Из ДНР экспортировали 1,5 тонны сыровяленых колбасный изделий. Президент РФ Владимир Путин в прошлом году подписал указ «Об оказании гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины». Документ предусматривает признание сертификатов товаров ДНР, поэтому они могут представлять продукцию на рынке РФ. Экономическая блокада Донбасса началась после государственного переворота на Украине в 2014 году. Киев прекратил там выплату социальных пособий, обслуживание банками счетов населения и предприятий. В 2017 году в Донбассе решили переориентировать поставки на рынок РФ и других стран. Это произошло после того, как украинские радикалы потребовали прекратить торговые связи с ДНР и ЛНР. В 2021 году в ДНР сообщили, что из-за Киева на территорию республики не могут провести гуманитарную помощь для мирного населения. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Донецкая народная республика (ДНР) смогла преодолеть блокаду Украины и сформировать новую экономическую реальность благодаря указу президента РФ Владимира Путина. Об этом заявили в министерстве промышленности и торговли ДНР. «Указ Президента Российской Федерации формирует новую экономическую реальность для промышленных предприятий нашей Республики, поскольку официально открывает рынок сбыта, необходимый для развития промышленного производства. Данное политическое решение разрушает режим экономической блокады Республики, установленный Украиной», — цитирует «Донецкое агентство новостей» заявление министерства промышленности и торговли ДНР. Промышленность республики переориентируется на экспорт. За 10 месяцев 2021 года объемы выросли на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Доля экспорта в Россию составила 80,1%. Ранее ДНР начала экспортировать в Россию колбасные изделия. В Ростовскую область поступила первая партия продукции «Енакиевского мясокомбината». Из ДНР экспортировали 1,5 тонны сыровяленых колбасный изделий. Президент РФ Владимир Путин в прошлом году подписал указ «Об оказании гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины». Документ предусматривает признание сертификатов товаров ДНР, поэтому они могут представлять продукцию на рынке РФ. Экономическая блокада Донбасса началась после государственного переворота на Украине в 2014 году. Киев прекратил там выплату социальных пособий, обслуживание банками счетов населения и предприятий. В 2017 году в Донбассе решили переориентировать поставки на рынок РФ и других стран. Это произошло после того, как украинские радикалы потребовали прекратить торговые связи с ДНР и ЛНР. В 2021 году в ДНР сообщили, что из-за Киева на территорию республики не могут провести гуманитарную помощь для мирного населения.