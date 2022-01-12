Из-за пикета курганский депутат рискует лишиться мандата

Мандатная комиссия в отношении Натальи Воробьевой может состояться в феврале Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Мандатная комиссия в отношении депутата Курганской областной думы Натальи Воробьевой, которая в конце декабря 2021 года участвовала в одиночном пикете у здания регионального правительства, предварительно состоится в феврале. Члены комиссии, среди прочего, могут рассмотреть вопрос лишения Воробьевой мандата, сообщили URA.RU источники, близкие к властям региона.

«Мандатная комиссия, судя по всему, состоится уже в феврале. Сейчас депутаты областной думы находится на каникулах, а в феврале приступят к своим обязанностям», — рассказал один из инсайдеров.

На сайте регионального парламента сообщается, что мандатную комиссию возглавляет депутат Владимир Алейников. В ее состав также входят депутаты Валерий Порубов и Федор Ярославцев. Комиссия вправе рассматривать вопросы, связанные с гарантиями депутатской деятельности, применением регламента облдумы, а также о досрочном прекращении полномочий депутатов. Алейников заявил URA.RU, что пока не знает, когда состоится заседание мандатной комиссии, и будут ли на нем рассматривать материалы в отношении Воробьевой.

Ранее URA.RU сообщало, что Воробьева 30 декабря провела пикет у здания областного правительства, чтобы поддержать матерей детей с сахарным диабетом. Депутата раскритиковал спикер облдумы Дмитрий Фролов, который заявил, что она выбрала неподходящие методы для достижения результата. «Думаю, что мы пригласим Наталью Михайловну на заседание мандатной комиссии областной думы и разъясним, какими полномочиями обладает депутат», — сказал он. Воробьева сообщала URA.RU, что руководство думы по поводу пикетов с ней не связывалось, а о критике спикера она узнала от корреспондента агентства. Депутат также отметила, что готова присутствовать на заседании мандатной комиссии.

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