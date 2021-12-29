Спикер курганской думы раскритиковал депутата за участие в пикете

Дмитрий Фролов посоветовал Наталье Воробьевой вместо пикетов чаще посещать заседания облдумы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Председатель Курганской областной думы Дмитрий Фролов готов вызвать депутата Наталью Воробьеву на заседание мандатной комиссии из-за пикета у здания регионального правительства. Он заявил, что Воробьева выбрала неподходящие методы для достижения результата, сообщает пресс-служба регионального парламента.

«К сожалению, за полтора года работы в думе она не вполне овладела инструментарием депутатской работы. Думаю, что мы пригласим Наталью Михайловну на заседание мандатной комиссии областной думы и разъясним, какими полномочиями обладает депутат», — цитирует Фролова пресс-служба на сайте облдумы.

Спикер отметил, что проблема, затронутая Воробьевой, относится к вопросам бюджета. Их обсуждают на заседаниях комитетов, после чего депутаты принимают закон. «А как раз на декабрьском заседании думы, где принимался бюджет, она почему-то не присутствовала. Вместо того чтобы ходить на пикеты, более продуктивно было бы ее участие в заседании регионального парламента и отстаивание здесь интересов данной категории граждан», — заявил Фролов.

Воробьева сообщила URA.RU, что руководство думы по поводу пикетов с ней не связывалось, а о публичном заявлении спикера с критикой в ее адрес она узнала от корреспондента агентства. Депутат отметила, что готова присутствовать на заседании мандатной комиссии. «Не буду указывать пальцем, но есть депутаты, которые вообще практически не появляются на заседаниях, но председатель к ним через сайт не обращается», — добавила она.

Ранее URA.RU сообщало, что Воробьева 30 декабря провела пикет, чтобы поддержать матерей детей с сахарным диабетом. Женщины проводили такие пикеты ежедневно с начала недели. Они просят обеспечить их детей системами непрерывного мониторинга глюкозы в крови, чтобы не нужно было ежедневно колоть пальцы. Власти региона им ответили, что по этому вопросу несколько раз обращались в Минздрав РФ.

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